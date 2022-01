¿Cómo se preparará Donovan Carrillo en los días previos a competir en Beijing 2022?

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 están a la vuelta de la esquina y la delegación mexicana tendrá una combinación de juventud y experiencia. Donovan Carrillo fue elegido abanderado de México para la inauguración junto a Sarah Scheleper y la preparación continúa previo a las competencias.

El patinador artístico cuenta con el apoyo de los mexicanos y de miles de personas alrededor del mundo; sin embargo, el objetivo de los próximos días será afinar los últimos detalles para competir ante grandes estrellas de esta disciplina.

Con itinerario y boletos de avión en mano, parecería que solo queda esperar al gran día. No obstante, Donovan Carrillo y su entrenador Gregorio Núñez tienen un plan de entrenamiento que, contrario a lo que muchos pensarían, no está lleno de actividad las 24 horas del día.

Apenas horas después del abanderamiento que encabezó Donovan Carrillo de cara a Beijing 2022, el patinador dio una conferencia de prensa en la que detalló su itinerario de las próximas semanas. Entre la CDMX y otros países hasta llegar a los Juegos Olímpicos, la prioridad no es obtener nuevos aprendizajes, sino perfeccionar lo que ya se conoce.

“Estos últimos días de entrenamiento que tengo antes de partir a Beijing han sido clave porque nos hemos enfocado en mejorar varios componentes artísticos principalmente. Ya con el tiempo que tenemos rumbo a la competencia no hay muchos cambios por hacer o mucho por aprender, lo único que nos queda es dominar al 100 por ciento con lo que vamos a competir.

“Las cargas de entrenamiento ya bajaron, el trabajo fuerte y de preparación física se vivió en meses anteriores, ahorita es un proceso más de recuperación, de tratar de mantenernos con mucha salud para estar al 100 por ciento“, explicó Carrillo.

Pero eso no es todo porque aunque sean cargas menores, las prácticas se mantienen con extremo cuidado en las medidas sanitarias. El objetivo es evitar cualquier contagio de COVID-19 y llegar con grupo completo a la justa.

“Para estos días se tiene un entrenamiento burbuja en el que mi entrenador y yo estamos prácticamente aislados de contacto con terceros. Contamos con apoyo de pistas en la Ciudad de México para llevar a cabo este proceso de entrenar; también se tienen los vuelos y el itinerario, el viaje está programado el día 28 de enero y tendremos una escala en Dallas, volamos a París y conectamos a Beijing llegando el día 30“, agregó Donovan Carrillo.

Por ahora, ni Donovan Carrillo se atreve a dar un pronóstico sobre su actuación en Beijing 2022. El patinador explicó que se trata de una disciplina en la que reina la apreciación, por lo que es complicado aterrizar los números. Aun así, dio a conocer el puntaje técnico que espera lograr.

“El patinaje artístico a diferencia de otros deportes, es un deporte subjetivo, depende mucho de lo que hagas en ese momento. En una carrera de velocidad, tuve la oportunidad de hacerlo, normalmente uno ya sabe más o menos los tiempos que trae y los de los demás. En el patinaje no se dice un pronóstico con exactitud porque es muy variable.

“Hablando de los puntos técnicos para el programa libre se tiene estimado superar los 70 puntos, que es la dificultad que tenemos hoy. Para el programa corto en el mismo aspecto se tiene contemplado superar los 40 puntos“, sentenció el mexicano.

From having to train in a shopping mall ice rink to the Olympics!

In a country with barely any Olympic size ice rinks, and against all obstacles, Donovan Carrillo will be the first figure skater from Mexico in 30 years.

Don’t miss episode 5 of Winter Tracks. @DonovanDCarr pic.twitter.com/aameell8DS

— Olympics (@Olympics) January 13, 2022