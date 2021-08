La razón detrás de la propuesta del cambio de nombre a la mascota de los Rockies de Colorado

Durante los últimos años hemos visto que algunos equipos deportivos cambian su nombre porque se prestan a malinterpretaciones o discriminación. Los Washington Redskins en la NFL o el adiós de los Indians de Cleveland en la MLB. Y precisamente sobre el beisbol, existe una petición sobre modificar el nombre de la mascota de los Colorado Rockies.

“Dinger” es un dinosaurio de color morado que anima los juegos en Coors Field. Sin embargo, un incidente protagonizado por un aficionado y el jardinero estadounidense Lewis Brinson llevó los reflectores a las diferentes interpretaciones.

Una vez que terminó el último juego de la serie en casa ante los Miami Marlins, los Rockies publicaron un comunicado rechazando los insultos racistas que recibió su jugador. Asimismo, manifestaron que se realizaría una investigación para ubicar al sujeto en cuestión.

Lewis Brinson entendió que el aficionado se refirió a él como “Nigger” cuando estaba por entrar a la caja de bateo. No obstante, el análisis de las pruebas y la versión de otras personas que estuvieron presentes en ese momento, llevaron a la conclusión de que en ningún momento se buscó insultar, sino llamar la atención de la mascota de los Rockies.

Esto es común en el beisbol de las Grandes Ligas, pero también en otros lugares. Tal es el caso de la Liga Mexicana de Beisbol. Los equipos crean cierta identidad para sus personajes, que representan la esencia de la institución y tienen una estrecha relación con los aficionados.

if you look closely he was trying to get the attention of “Dinger” the Rockies mascot. pic.twitter.com/kVB8RVByXW

— rhysta (@vrhysta) August 9, 2021