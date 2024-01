Lo que necesitas saber: Matthew Stafford tendrá su primer partido en Detroit tras irse de Lions

No existe nada peor que volver a ver a quien te hizo feliz, de la mano con quien ahora te hace feliz… bueno, ese es el escenario que vivirán los Lions en la ronda de comodines con Matthew Stafford y Jared Goff.

Vamos a explicar de mejor manera: Matthew Stafford llegó a Detroit en 2009 como la flamante primera selección de Draft en aquel año y todos estaban muy felices con el QB.

Pasaron las temporadas, algunas buenas y la gran mayoría para el olvido, pero siempre con un Matthew Stafford dejando todo en el emparrillado por los Lions.

La primera selección de Draft 2009 – Foto: Getty Images

Alcanzaron playoffs juntos, pero el mariscal de campo no logró ganar un partido de postemporada con Detroit y terminó yéndose del equipo con dirección a Los Ángeles.

¿Se acabó el amor de Detroit por Matthew Stafford?

El buen Matthew Stafford no se fue en malos términos de Detroit y la gente le reconoció todo el esfuerzo que hizo por su franquicia; casi casi que lo llevaban en el kokoro.

Peeeeeeeeeero, todos los caminos llevan a casa y Matthew Stafford volverá a la “ciudad motor”, pero no lo hará como su mariscal de campo, sino como su rival.

Los Rams viajarán hasta Detroit para medirse a Lions en los playoffs de la NFL y será un partido entre dos de los mejores equipos de toda la Conferencia Nacional.

Y no todo es miel sobre hojuelas, porque se podría esperar un increíble recibimiento para Matthew Stafford en Detroit, pero no será así… tan rápido se acabó el amor.

El QB enfrentará por primera vez a Lions en Detroit – Foto: Getty Images

La propuesta de un fan para evitar ver amor para el exQB

Una marca de ropa en Detroit, conocida como DLine, hizo una propuesta en Instagram para el partido Lions vs Rams en el Ford Field este domingo 14 de enero.

Básicamente la petición dice que ningún aficionado de los Lions debería llevar jersey de Matthew Stafford para el encuentro y que deberían de prohibirse el uso de éstos.

“Por favor, no usen una camiseta Lions-Stafford para el juego. Este no es momento para ser lindos o divertidos. Amamos a Matthew, pero no esta semana“, se puede leer en la publicación.

La publicación anti QB para el Rams vs Lions – Foto: Captura de pantalla

Ojo, que esto solo es una propuesta de una página fan de los Lions, pero no significa que sucederá en el campo de los Lions o que el hate contra el exQB sea inmenso.

De hecho, la esposa de Matthew Stafford se pronunció al respecto: “Bueno, esto es triste porque es completamente opuesto a lo que sentimos por esta ciudad“.

Lo que se juega el QB y Lions en los playoffs de 2023

No será un partido sencillo para ninguno de los dos, porque hay demasiado en juego en ambos bandos. Matthew Stafford y los Rams ya ganaron un Super Bowl, pero quieren más.

El QB está más cerca de terminar su carrera que de mantenerse en la NFL por un largo tiempo, y otra oportunidad de avanzar -a costa de sus amados Lions- solidificaría su status como un mariscales de Salón de la Fama.

Para los Lions, sería la primera victoria de playoffs en décadas, algo que en la ciudad buscan con ansías y más, cuando fueron campeones divisionales y tienen el talento suficiente para pensar en llegar a un Super Bowl.

¿Querían un ingrediente extra para ver este partido? Bueno, parece que en este texto le dimos varios para que se decidan a poner la TV y sintonizar el Rams vs Lions.

El QB ya fue campeón de Super Bowl, pero no con Detroit – Foto: Getty Images

