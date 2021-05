En imágenes: Las protestas de los aficionados del Manchester United en la cancha de Old Trafford

¿Efecto directo de la fallida Superliga Europea? Las protestas en Inglaterra se mantienen al rojo vivo y los aficionados del Manchester United burlaron la seguridad de Old Trafford para llegar hasta la cancha del inmueble.

Los fans de los Red Devils exigen la salida de directivos como Avram Glazer, quien encabeza la junta de dueños del club. Desde días anteriores, las manifestaciones consistían en acudir al estadio a cantar y gritar con carteles e incluso bengalas.

Sin embargo, la cosa se puso más tensa horas antes del juego entre Manchester United y Liverpool. Miles de aficionados del Manchester United llegaron a Old Trafford (muchos sin cubrebocas) y obviamente no se respetaron las medidas de distanciamiento social.

La entrada de los aficionados del Manchester United al terreno de Old Trafford fue muy rápida. Con el pasar de los minutos, incrementó el número de bengalas encendidas y el riesgo se presentó para los periodistas, que se encontraban en su palco y casi reciben el impacto de esos artefactos pirotécnicos.

YOOOOOO

Fans Are On The Pitch At Old Trafford!

Respect Lads! pic.twitter.com/ToCBUAskGc

— Liam (@OfficialVizeh) May 2, 2021