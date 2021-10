Este es el protocolo sanitario que se aplicará en el Gran Premio de México

Ya podemos comenzar a contar los días para el Gran Premio de México en la Fórmula 1 y nada mejor que esperarlo que con un podio de Checo Pérez, POR ACÁ te lo contamos. Pero una de las principales inquietudes de los asistentes es el protocolo sanitario y te lo explicaremos a fondo.

Si bien en la CDMX ya estos en semáforo verde, no se debe bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19 y mucho menos si se tiene pensado asistir al Gran Premio de México, por lo que los organizadores han pensado en todo para evitar la propagación de contagio.

Este Gran Premio de México tendrá varios métodos para salvaguardar la salud de todos los asistentes al evento, pues tendrá una modalidad llamada F1 Fast Pass para poder agilizar el acceso rápido, pero te explicaremos a detalle lo que conlleva todo este Fast Pass y subir tus pruebas PCR o comprobante de vacunación.

Este acceso rápido se realiza registrando previamente en la plataforma de CREAMEDIC. Vamos paso por paso, deberás registrarte personalmente, una vez que hayas completado el registro y verificación de cuenta, recibirás por correo el Fast Pass, que OJO, no sustituye al boleto para el Gran Premio de México, no se te vaya a olvidar.

Después deberás tomarte una foto con tu dispositivo móvil o computadora, sino lo haces, no podrá seguir con los siguientes pasos. Ahora vamos a lo que nos truje chencha, pues para verificar el comprobante oficial de vacunación con esquema completo o las pruebas PCR, en negativo obviamente, las deberá subir en PDF, la plataforma no registra otros formatos. Una vez subiendo todos los requisitos a la plataforma, la verificación de tu proceso llegará al correo electrónico que usaste para realizar el registro.

¿Qué puedo hacer para si no tengo prueba PCR para el Gran Premio de México?

Para este Gran Premio de México, los organizadores dejaron las cosas muy sencillas, pues puedes ir a uno de los laboratorios médicos privados afiliados a la carrera. Algunos de los laboratorios son: Laboratorio Médico Lapi, Laboratorio Médico del Chopo, Laboratorio Clínico Polab, Laboratorio Médico Polanco y Laboratorio Clínico Vianto.

Incluso puede seguir este LINK oficial del Gran Premio de México por si te interesa tener un descuentito extras, pero OJO (otra vez), porque puedes hacer cita desde la página de CRAMEDIC o llamar directamente a laboratorio y en el primer link viene la información de los costos. Importante, las pruebas de PCR se tienen que hacer tres días antes del evento.

Otros puntos para tener en cuenta durante el acceso al Gran Premio de México

Pero vamos también con algunas medidas que habrá para en el Gran Premio de México y que no te agarre desprevenido. Primero, si vas a asistir con menores de edad, hay una edad mínima para ingresar al evento y es arriba de los cuatro años.

En caso no usar el Fast Pass, para ingresar deberás presentar tu comprobante oficial de vacunación o una prueba PCR, como ya lo mencionamos antes, siempre con un resultado en negativo, ya sea en físico o de manera digital y tu identificación oficial y obvio, el boleto para el Gran Premio de México.

Otra cosa de suma importancia y si te vacunaste fuera del país, también podrás asistir al evento, no habrá ningún problema, lo único es que no podrás usar el Fast Pass. Tampoco podrán registrase en el Fast Pass los que lleven pruebas PCT de laboratorios no afiliados a la carrera.

Como ya es costumbre, el uso de cubrebocas será necesario en todo el evento, sin importar nada, ya sea desde el ingreso, en el Autódromo Hermanos Rodríguez y eso incluye a los más pequeños, ellos también deberán tener el cubrebocas.