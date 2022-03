El PSG afila la guillotina: Ángel Di Maria sería la primera víctima

El fracaso del PSG en Champions League -y en la Copa de Francia- está viendo sus primeros culpables y a sus primeras víctimas. La directiva está planteándose la idea de hacer una renovación en la plantilla para ver si por fin cumplen el objetivo de ganar la ‘Orejona’.

Ángel Di Maria sería el primero de toda una plantilla en ver las consecuencias de una temporada desastrosa, pues no se renovaría al argentino y lo dejarían ir libre para que firme con el equipo que él desee. Pero si el argentino quisiera renovar, no ve intenciones positivas del PSG de hacerlo, según Le Parisien.

Así terminaría una trayectoria de siete años en el PSG para el ‘Fideo’. Angelito Di Maria sería el primero en caer en esa guillotina que tiene preparada al conjunto parisino y que aún tiene la firme esperanza de ganar una Champions, aunque con esta plantilla actual no lo intentará más.

Siete temporada, 91 goles y 115 asistencias en 289 partidos con el PSG para Angel Di Maria, números bastante buenos, pero que desafortunadamente no ayudaron al equipo a conseguir esa tan ansiada Champions League, razón principal por la que han decidido desde la dirigencia del equipo, dejar ir al futbolista argentino.

Desde el PSG ya se buscan los reemplazos de Ángel Di Maria y algunos otros puestos claves en el equipo, son muchos los rumores que señalan que buscarán a Christopher Nkunku del RB Leipzig y también al portugués Rafael Leao del Ac Milan, pero al momento sólo serían rumores.

Además de Ángel Di Maria, el PSG dejaría ir a Neymar

Parece que la paciencia se agotó en el PSG, al punto de que su primera gran estrella fichada y pilar de un proyecto se iría junto al ‘Fideo’ y ya le están buscando acomodo en otros equipos de Europa. Ya piensan en desprenderse de Neymar.

De acuerdo a Mundo Deportivo, Neymar está siendo ofrecido por el PSG especialmente al Barcelona, pues saben que los culés ya han intentado fichar de regreso al brasileño, pero desafortunadamente en esta temporada y las que vienen, la situación del equipo no está como para permitirse el fichaje de Ney, además de que hay otras prioridades en fichajes.

Así que, el PSG le deberá de buscar acomodo en otro equipo que no sea el Barcelona y no sólo eso, debido al bajo rendimiento de Neymar en esta temporada, el conjunto parisino deberá tener en cuenta que no recibirá las perlas de la virgen por el brasileño y casi casi deberá abaratar su posible salida del equipo.