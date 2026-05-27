Lo que necesitas saber:
Esta vez hay disparidad en las predicciones de la tecnología: La supercomputadora tiene a un favorito y la IA a otro
PSG y Arsenal están listos para buscar el máximo honor de club alguno en Europa: ganar la Champions League 2026. ¿Ya tienes a tu favorito? Una supercomputadora, que suele ser muy acertada, ya.
¿Quién será el campeón de la Champions League 2026? Supercomputadora predice que PSG
Con un 55.78 % de probabilidades, el PSG será el campeón de la Champions League este 2026, de acuerdo con la supercomputadora de Opta Analyst.
¿Cómo llega a esa conclusión? Lo establece tras realizar un número determinado de simulaciones del partido (hasta 10 mil veces) considerando jugadores, estadísticas, rendimiento y una gran cantidad de factores que pueden incidir en el resultado. Según el número de simulaciones que gane cada equipo, se le da un porcentaje de probabilidades de ser campeón.
Y sus pronósticos quedaron así:
- PSG: 55.78 %
- Arsenal: 44.22 %
Al menos el año pasado, esta misma supercomputadora predijo correctamente al campeón de la Champions (el propio PSG); además de que también ha sido acertada con la Serie Mundial de la MLB y los últimos Super Bowls.
También le preguntamos a la IA quién será el campeón de la Champions entre Arsenal y PSG
Ahora el asunto será: ¿quién tiene la respuesta correcta, la mencionada supercomputadora o la IA? Porque por acá buscamos una segunda opinión, con la IA, y en este caso el Arsenal fue el favorecido.
ChatGPT, Gemini y Grok… Las tres inteligencias artificiales buscaron estadísticas en la red y ponen al Arsenal como “levemente favorito”. Apelan principalmente a su motivación por ganar la Premier League y que el PSG no contó con Dembélé ni Hakimi hasta hace apenas unos días.
Veremos lo que el destino nos tiene preparado para el 30 de mayo (aquí te decimos dónde ver la final de la Champions para que cheques quién le atina).