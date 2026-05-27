Lo que necesitas saber: Esta vez hay disparidad en las predicciones de la tecnología: La supercomputadora tiene a un favorito y la IA a otro

PSG y Arsenal están listos para buscar el máximo honor de club alguno en Europa: ganar la Champions League 2026. ¿Ya tienes a tu favorito? Una supercomputadora, que suele ser muy acertada, ya.

Foto: UEFA Champions League (Facebook)

¿Quién será el campeón de la Champions League 2026? Supercomputadora predice que PSG

Con un 55.78 % de probabilidades, el PSG será el campeón de la Champions League este 2026, de acuerdo con la supercomputadora de Opta Analyst.

¿Cómo llega a esa conclusión? Lo establece tras realizar un número determinado de simulaciones del partido (hasta 10 mil veces) considerando jugadores, estadísticas, rendimiento y una gran cantidad de factores que pueden incidir en el resultado. Según el número de simulaciones que gane cada equipo, se le da un porcentaje de probabilidades de ser campeón.

Y sus pronósticos quedaron así:

PSG: 55.78 %

Arsenal: 44.22 %

Foto: UEFA Champions League (Facebook)

Al menos el año pasado, esta misma supercomputadora predijo correctamente al campeón de la Champions (el propio PSG); además de que también ha sido acertada con la Serie Mundial de la MLB y los últimos Super Bowls.

También le preguntamos a la IA quién será el campeón de la Champions entre Arsenal y PSG

Ahora el asunto será: ¿quién tiene la respuesta correcta, la mencionada supercomputadora o la IA? Porque por acá buscamos una segunda opinión, con la IA, y en este caso el Arsenal fue el favorecido.

ChatGPT, Gemini y Grok… Las tres inteligencias artificiales buscaron estadísticas en la red y ponen al Arsenal como “levemente favorito”. Apelan principalmente a su motivación por ganar la Premier League y que el PSG no contó con Dembélé ni Hakimi hasta hace apenas unos días.

Imagen @Arsenal vía X

Veremos lo que el destino nos tiene preparado para el 30 de mayo (aquí te decimos dónde ver la final de la Champions para que cheques quién le atina).