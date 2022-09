Barcelona se las ingenió para fortalecer su plantel en plena crisis económica. Los catalanes invirtieron 150 millones de euros para hacer realidad los fichajes de Robert Lewandowski, Rpahinha, Jules Koundé, entre otros, y a cambio vendió activos para obtener dichos recursos, lo cual llamó la atención de muchos, entre ellos Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG.

Al-Khelaifi llama a la UEFA para sancionar al Barcelona

El directivo qatarí criticó al club blaugrana y la activación de sus llamadas “palancas” para obtener los recursos con los cuales no sólo fichó, sino que puso números “sanos” para cumplir con la masa salarial para registrar a sus refuerzos en La Liga. Considera que la venta de sus activos no es legal, por lo cual UEFA debería actuar en contra del club blaugrana, de lo contrario otros clubes podrían recurrir a la misma fórmula.

“¿Es justo? No, no es justo. Si ellos (UEFA) lo permiten, otros harán lo mismo. La UEFA, por supuesto, tiene sus propias regulaciones y seguro que lo van a mirar todoo ¿Es legal? No estoy seguro”, indicó, de acuerdo con El País.

Foto: Getty Images

Las declaraciones Nasser Al-Khelaifi han sido calificadas como una especie de contradicción, pues el PSG fue sancionado este año con 65 millones de euros por violar el Fair Play Financiero.

Esta situación fue recordada por Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barcelona, quien aseguró que si bien lograron armar un buen plantel, el equipo no tiene salud financiera. “El Barça estará sano en cinco años”.

Pedrada a la Superliga

Sin embargo, la relación entre el PSG y el Barcelona tiene historia desde que el club parisino le arrebató a Neymar y el conflicto más reciente tiene que ver con la Superliga Europea, liderada por Florentino Pérez y respaldada aún por Joan Laporta. El asunto ha llegado hasta los principales tribunales de Europa y aún queda mucha historia.

Foto: Getty

Al-Khelaifi forma parte del grupo opositor a la Superliga y es que está ligado directamente a la UEFA como miembro ejecutivo. “Estoy seguro de que nadie permitirá que suceda la Superliga. Necesitamos pensar en todos, no solo en nosotros mismos y por tanto debemos respetar a nuestros aficionados”, indicó.