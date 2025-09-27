Lo que necesitas saber: Puebla ocupa el último lugar en la tabla general con 6 puntotes.

El partido entre Puebla vs Chivas de la Jornada 11 tuvo que ser programado luego del tormentón que cayó en el Estadio Cuauhtémoc y dejó toda la cancha inundada. Los trabajadores intentaron sacar el agua, pero fue imposible si quiera que el balón botara.

Aunque no todo fue malo, mientras los aficionados esperaban la decisión pudieron ver Dragon Ball Z en el Canal 7. Bien dicen, ‘Dios da, Dios quita’.

Fotografía @El_Hincha12

¿A qué hora se juega el Puebla vs Chivas?

El Puebla vs Chivas se jugará el sábado 27 de septiembre a las 17:00 hrs. La transmisión será por el Canal 7 de TV Azteca. El partido estaba originalmente planeado para el viernes 26 a las 21:00 hrs, pero la lluvia obligó a la Liga Mx a reprogramarlo.

Partido Fecha y hora Sede Transmisión Puebla vs Chivas Sábado 27 de septiembre

17:00 hrs Estadio Cuauhtémoc Canal 7

La Liga MX y Protección Civil acordaron reprogramar el juego, tal como lo indican los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia que hablan sobre la suspensión por “causa de fuerza mayor”.

Estadio Cuauhtémoc durante el Puebla vs Chivas / Fotografía Mexsport

“La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio: Clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX que indican la suspensión de partidos por “causa de fuerza mayor” y su reprogramación dentro de las 24 horas siguientes. Por lo anterior, el partido Puebla vs. Chivas será reagendado para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 hrs. en el Estadio Cuauhtémoc“. Acá les dejamos el comunicado de la Liga Mx.