¡Ya Gonzalo! Revive los penales con los que Puebla dejó sin Liguilla a las Chivas

Cuando se cocinaban el clásico contra América o Atlas, Puebla le sacó el empate a las Chivas en los últimos minutos y dejó al Rebaño fuera de la Liguilla en tanda de penales, de modo que las críticas irán dirigidas a Michel Leaño, pues se sintió en Cuartos de Final desde los 70 minutos y sacó a elementos clave como Alexis Vega.

Como si no fuera suficiente drama, la tanda de penales se convirtió en una serie de muerte súbita, en la cual Manuel Mayorga falló en el tercer turno y el Rebaño se va a casa.

Chivas dio el primer golpe a los seis minutos tras un mal rechace de la defensa, el cual facilitó el balón a Isaac Brizuela, quien encontró espacio para disparar desde la media luna y mandó el esférico al fondo del arco.

Chivas tenía el partido a modo, pero dejó escapar la ventaja a los 20 minutos cuando Puebla no tenía respuesta. Gilberto Sepúlveda se llevó puesto a Maximiliano Araujo, y aunque la falta se cometió fuera del área, terminó dentro de ésta, por lo que la pena máxima fue bien marcada. Christian Tabó se encargo de ejecutar y decretar el empate parcial.

Para el segundo tiempo, el Rebaño se hizo grande y si no recuperó la ventaja en los primeros instantes fue por las atajadas de Anthony Silva, pero al 62’ el juego le hizo justicia a los rojiblancos.

Brizuela volvió a hacer de las suyas, ahora con un centro desde el borde derecho del área y le puso un bombón a Manuel Mayorga, quien remató con un cabezazo dentro del área chica.

Y cuando Chivas sentía que tenía el partido en la bolsa, Puebla le sacó el empate en un tiro de esquina gracias al remate de Lucas Maia, quien se escapó de la marca del ‘Pollo’ Briseño, por lo que el final se decidió en tanda de penales.

Fueron necesarios 16 disparos desde el manchón penal para encontrar al segundo invitado a la Liguilla vía repechaje. Puebla marcó con Diego De Buen, pero el ‘Fideo’ se topó con Gudiño en el segundo turno. Christian Tabó acertó en el tercer disparo al igual que Dieter Villalpando y Amaury Escoto.

Por su parte, Chivas acertó con Uriel Antuna, pero Carlos Cisneros falló ante Anthony Silva, quien hizo un atajadón. Luis Olivas y Eduardo Torres y ‘Chicote’ Calderón marcaron y se fueron a muerte súbita.

Tanto Silva como Gudiño atajaron los primeros disparos de la muerte súbita, pero se fueron en blanco en la segunda. Fue hasta que Manuel Mayorga se topó con las manos salvadoras de Silva cuando el partido se definió y mientras Puebla se perfila para ser rival del Atlas, las Chivas se van a casa.

Losing in PKs is a different level of hurt. I’m sorry, Chivas fans. Until next season. pic.twitter.com/eBqINC4tPW

— Amelia Lopez (Wear A Mask) (@AztecaAmeliaaa) November 21, 2021