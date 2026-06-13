Lo que necesitas saber: Qatar jugará su siguiente partido contra Canadá, que tampoco ha ganado un partido en un Mundial

En 2018, Julen Lopetegui fue despedido de la Selección de España por firmar con el Real Madrid antes de comenzar el Mundial de Rusia y ocho años después dirige y hace historia con la Selección de Qatar, que consiguió el resultado más importante de su historia al empatar 1-1 contra Suiza en tiempo de compensación.

Qatar parecía destinada a una goleada, pues en total permitió 10 disparos al arco, pero fue cuando emergí la figura del portero Mahmud Abunada, el mejor jugador del partido, aunque los libros recordarán más a Boualem Khoukhi, el auto del gol del milagro qatarí.

El mejor resultado de Qatar en un Mundial

Qatar nunca había ganado o empatado un partido de Mundial y de hecho esta es la primera vez que se califica a una Copa del Mundo, tomando en cuenta que en 2022 calificó por el simple hecho de ser anfitrión y en esa primera experiencia mundialista cayó en todos sus partidos por diferencia de dos o más goles.

Ante Suiza pintaba para la cuarta derrota en su corta historia mundialista, pero cuando Suiza parecía tener el resultado en la mano, Qatar se lanzó al frente y generó tres de sus cuatro disparos al arco, incluido el gol de Boualem Khoukhi, quien le ha dado a Qatar su primer punto en un Mundial, dentro del Grupo B, donde todos sus integrantes están igualados en un punto.

Qatar logró su primer punto en un Mundial / Mexsport

Mahmud Abunada, el portero estrella de Qatar de ascendencia palestina

Suiza tuvo 10 disparos al arco a lo largo del partido, pero el portero Mahmud Abunada tuvo el mejor partido de su vida a nivel internacional y el único gol que recibió fue el penal que cobró Breel Embodo, pero este partido ya puso en el mapa a Qatat y de paso a Pelestina, pues Abunada tiene ascendencia palestina.

Mahmud Abunada, portero de Qatar / Mexsport

El arquero tiene doble nacionalidad. Nació en Doha, Qatar, pero tiene ascendencia palestina por sus padres. Juega en el Al-Rayyan, aunque se formó en el Al-Arabi.

Gracias a este vínculo con Palestina y tras ganar el boleto al Mundial del 2026, Mahmud Abunada donó dinero para la construcción de un nuevo hospital en la Franja de Gaza, una de las zonas más golpeadas por el conflicto con Israel.

Qatar volverá a jugar el próximo jueves contra Canadá, uno de los anfitriones del Mundial y que también consiguió su primer punto mundialista en esta semana, pero que tampoco ha ganado un partido en un Mundial.

Así queda el Grupo B