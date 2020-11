Deportes chidos: ¿En qué consiste y cómo se gana en un Torneo de Cachetadas?

Todos conocemos bastante bien las reglas y el funcionamiento de deportes como lo son el futbol, basquetbol, boxeo, incluso hasta el béisbol, entre otros pero hoy vamos a conocer uno que es un tanto ‘nuevo’ y bizarro, pues quizá no lo sabías pero los Torneos de Cachetadas van a la alza y cada día se vuelven más populares.

Necesito ir a un torneo de cachetadas urgente pic.twitter.com/z3zTifCuIz — La Sampaoli (@LasampaoliTW) July 11, 2019

Los Torneos de Cachetadas son un deporte amateur que poco a poco busca irse profesionalizando y es que aunque en su mayoría sólo es popular dentro de algunas ciudades de Estados Unidos y Rusia, es bastante atractivo… pero participar podría ser peligroso.

¿Qué es un Torneo de Cachetadas?

No hay mayor ciencia para esto. Literalmente, es una competencia donde dos hombres o mujeres (aunque esto es más raro de ver) se miden frente a frente y se dan cachetadas de forma continua.

#IdeasParaMejorarElMundo Un torneo de cachetadas, solo hay una explicación para la creación de este evento deportivo: Rusos 👋🔥😂 pic.twitter.com/FkZqLaFGUb — Los Pleyers (@PleyersTV) November 7, 2018

Este nuevo deporte tiene su origen en Estados Unidos, donde es mucho más popular que en otros lados del mundo, en particular en Texas pero se ha extendido a otros rumbos, como lo es en Rusia, donde ya se han sentado las bases para que se profesionalice.

¿Cómo se gana un Torneo de Cachetadas?

El objetivo de este Torneo de Cachetadas es el de noquear a tu rival a base de golpes con la mano extendida, nada de puñetazos o bien, hacer que se rinda.

En este nuevo deporte, contrario a otros, está prohibido evitar el golpe o poner tu mano para bloquearlo, ya que si eso sucede, estás descalificado y le concedes la victoria a tu rival. Los encuentros no suelen durar más de 5 minutos pero ha habido algunos épicos.

¿Quién participa en estos torneos?

En las reglas generales de este deporte se ha estipulado que sólo mayores de 18 pueden competir en los Torneos de Cachetadas pero en muchas ciudades esto pasa a segundo término, pues prefieren darle prioridad a quien ha visitado a un doctor y demuestra que está apto para competir, o sea, que no presenta problemas en la quijada o la cabeza que le impidan recibir cachetadas… sí, es raro.

#TNTSports | ¡TRE-MEN-DO! En #Rusia no sólo tienen el Mundial, también se entretienen con un ¡torneo de cachetadas! pic.twitter.com/mHKKc9fXzX — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) May 18, 2018

¿Hay divisiones para competir?

No, lamentablemente no. En muchos torneos se busca emparejar a competidores que se vean de la misma talla y forje pero al ser nuevo y no estar totalmente profesionalizado, no existen categorías o divisiones para hacer los cruces parejos.

En muchas ocasiones se han medido personas de 150 kilos ante alguien de 80 o 90, por lo que como se puede anticipar ‘no es algo justo’ y en el 95% de las ocasiones, ya sabemos quién va a ganar.