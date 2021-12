¿Qué es y en qué consiste el paro laboral en el béisbol de la MLB?

Malas noticias para los fanáticos del beisbol, porque oficialmente hay paro laboral en la MLB. ¿Qué significa esto y de qué va? Pues vamos a tratar de explicar todo esto, además de las razones de cómo se llegó acá y lo que pueden y no hacer los jugadores durante este paro laboral.

A partir de las 11:59pm del miércoles, tiempo del este, expiró el acuerdo de negociación colectiva entre la MLB y la Asociación de Jugadores de la MLB. La liga, en cuanto dieron las 12:01 del jueves, les informó a los jugadores que estaban bloqueados.

Así nació el primer paro laboral del béisbol en más de 25 años. Pero, primero lo primero, vamos a ver en que consiste todo esto y por qué se dieron todo esto del parón laboral en la MLB. Vamos con la cronología de todo lo que sabemos.

En 2016, la MLB y la Asociación de Jugadores firmaron el último acuerdo y este acuerdo es contempla todo, desde cuánto durará la temporada y hasta van incluidos el tipo de viáticos que reciben los jugadores, así que, es una parte fundamental de lo que es el béisbol de la MLB.

Antes hablamos de que en este parón laboral, la MLB había bloqueado a los jugadores y esto lo hicieron para tratar de que ambas parte se sentaran a negociar lo antes posible. Este bloqueo deja a todos los jugadores sin poder cambiar de equipo, a los equipos sin firmar jugadores y los beisbolistas no pueden usar las instalaciones.

¿Cuánto puede durar el paro laboral en la MLB?

Aquí va la mala noticia para todo el mundo del béisbol, porque no hay un tiempo exacto que pueda durar el paro laboral. Básicamente, es llegar a un acuerdo entre ambas partes y para que se pongan de acuerdo, será un poco difícil, la verdad.

Se pueden perder algunos juegos de la temporada, sí, incluso puede que no haya temporada regular si no hay acuerdo. Pero veamos el lado positivo de las cosas, tanto a la MLB como a la Asociación de Jugadores les interesa llegar a un acuerdo porque las pérdidas económicas pueden ser muchas.

Posiblemente usen la pretemporada que comienza en primavera para que se puedan sentarse y tener un nuevo acuerdo colectivo, porque durante el tiempo del COVID-19 y la pandemia, ya perdieron mucho dinero y que no haya acuerdo y, por ende, temporada, sería algo devastador para el deporte, la MLB y las franquicia.

¿Cuál es el principal problema entre la MLB y la Asociación de Jugadores?

Los jugadores alegan que sienten que cada vez les pagan menos a los beisbolistas de segundo y tercer nivel cuando finalmente se convierten en agentes libres, después de tantos años en la MLB. O sea, que cuando un jugador está cerca de los 30 años, sucede esto.

Todos los beisbolistas de la Asociación de Jugadores quieren que se les pague más cuando están más jóvenes porque es su mejor momento y buscan aprovechar este tiempo para hacer dinero y no tengan estos problemas cuando lleguen a los 30 años o más.

¿Qué pueden hacer y qué no los jugadores durante el paro laboral de la MLB?

Durante el paro laboral de la MLB, el personal de cada franquicia no tiene permitido hablar con los medios de comunicación sobre las plantillas de los equipos, además, las franquicias tampoco pueden hablar entre ellos sobres jugadores, así que, adiós transacciones.

¿Se les paga a los jugadores durante el paro laboral de la MLB?

Normalmente, en la temporada baja, o sea, que cuando no hay juegos ni entrenamientos de primavera, los jugadores no perciben ningún sueldo, pero qué pasa si se extiende hasta la temporada regular este paro laboral. Durante este tiempo, los jugadores recibirán los bonos del contrato o salarios diferidos.

¿A qué nos referimos con salarios diferidos? Por ejemplo, Max Scherzer y los Nationals acaban de acordar un contrato que le otorga al jugador 105 millones de dólares en salarios diferidos, que comenzarán en 2022. Esto significa que el pitcher recibirá a partir del 1 de julio del 2022 hasta el 2028, 15 millones de dólares, incluso, si el paro laboral continua.

Pero no todos los jugadores están amparados de esta manera y la Asociación de Jugadores ayuda a los que no con alguna asistencia económica durante el paro laboral, pero que será significativamente menor a lo que ganan con sus equipos. En 1994-1995, durante el último paro laboral, los jugadores recibían 10 mil dólares cada dos semanas.

Además, la PA (Asociación de Jugadores) puede ofrecer préstamos sin intereses en algunos casos y ayuda a cubrir los costos de seguros médicos si el paro laboral en la MLB se extiende hasta la temporada regular.

Sin entrenamientos en ninguna de las instalaciones

Los dueños de las franquicias pueden y deben cerrarle las puertas a sus jugadores de las instalaciones, pero eso no significa que los beisbolistas estén sin hacer nada, porque la PA hará campos de entrenamiento en Arizona y Florida para ellos.

Uno de los puntos malos para los jugadores, es que los lesionados también se tienen que mantener alejados de las instalaciones y esto significa que no podrán ser revisados por el cuerpo médico de los equipos y tendrán que hacerlo ellos mismos durante el paro laboral en MLB.

Sin pruebas contra drogas durante el paro laboral

La MLB no puede hacerles pruebas contra sustancias prohibidas durante este paro laboral, peeeeeeeeeeero, eso no significa que los jugadores no tendrán que realizarse pruebas si hay un acuerdo, porque las pruebas se realizarían aleatoriamente durante el año.

¿Los jugadores pueden estar en otras ligas?

La respuesta es sí, pueden estar en ligas de invierno, ligas independientes y hasta en otros países como Japón o Corea del Sur, además de muchas otras. Pero, la PA tratará que durante el paro laboral de la MLB, los jugadores no puedan jugar en otros equipos.

¿Qué pasará con las ligas menores durante el paro laboral?

De acuerdo con la CBS y basados en precedentes anteriores, las ligas menores no tendrían problema de continuar como hasta ahora. La cosa es que, a los jugadores de ligas menores que pertenezcan a las plantillas de 40 miembros de los equipos, apoyen a sus compañeros y no jueguen en ligas menores durante el paro laboral.

Los jugadores que no estén en las plantillas de 40 hombres de los equipos de la MLB, pueden jugar en ligas menores sin ningún problema. La temporada 2022 de ligas menores está pactada para arrancar el 8 de abril y si se mantiene el paro laboral, podríamos ver juegos de ligas menores televisados, en lugar de los de temporada regular.

¿Qué dice el comisionado de la MLB sobre el tema del paro laboral?

Robert D. Manfred Jr., comisionado de la MLB, emitió un comunicado con algunas palabras para los fanáticos sobre el tema que tiene a las grandes ligas con el Jesús en la boca.

Carta a los fanáticos del béisbol

“Estoy tan decepcionado por la situación en la que se encuentra nuestro juego hoy. A pesar de los mejores esfuerzos de la liga para llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores, no pudimos extender nuestra historia de paz laboral de 26 años y llegar a un acuerdo con la MLBPA antes de que expirara el convenio colectivo actual“.

“Quiero explicarles cómo llegamos aquí y por qué tenemos que tomar esta acción hoy. En pocas palabras, creemos que un bloqueo de temporada baja es el mejor mecanismo para proteger la temporada 2022. Esperamos que el cierre patronal impulse las negociaciones y nos lleve a un acuerdo que permita que la temporada comience a tiempo. Este bloqueo defensivo era necesario porque la visión de la Asociación de Jugadores para las Grandes Ligas amenazaba la capacidad de la mayoría de los equipos para ser competitivos. Simplemente no es una opción viable“, agregó.

“Cuando comenzamos las negociaciones sobre un nuevo acuerdo, la Asociación de Jugadores ya tenía un contrato que no cambiaría por ningún otro en los deportes. Los jugadores de béisbol no tienen tope salarial y no están sujetos a una duración máxima o monto en dólares en los contratos. De hecho, solo MLB ha garantizado contratos que duran 10 años o más y superan los $ 300 millones. Trabajamos duro para encontrar un compromiso y al mismo tiempo hacer que el sistema fuera aún mejor para los jugadores, al abordar las preocupaciones planteadas por la Asociación de Jugadores. Ofrecimos establecer una nómina mínima para que todos los clubes se reunieran por primera vez en la historia del béisbol; permitir que la mayoría de los jugadores lleguen a la agencia libre antes a través de un sistema basado en la edad que eliminaría cualquier reclamo de manipulación del tiempo de servicio; y aumentar la compensación para todos los jugadores jóvenes, incluidos aumentos en el salario mínimo”, fueron algunas de sus palabras.

¿Qué soluciones puede haber?

La única viable, es que la MLB y la PA se sienten a resolver los conflictos para el contrato laboral y eso es un tema complicado. Además, de que no será pronto, así que, se vienen tiempos difíciles en el béisbol de los Estados Unidos. Aquí en Sopitas.com les iremos informando sobre acuerdos o cualquier cosa que tenga que ver con que haya temporada regular.