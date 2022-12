Estamos en las últimas fases del Mundial Qatar 2022 y las emociones no paran. Para muchos, la sorpresa de ver a Alemania quedar fuera en la primera ronda fue lo más sorprendente del torneo, mientras que otros piensan que la eliminación de España a manos de Marruecos es el momento más destacado hasta ahora.

Sea cual sea tu elección (de estas situaciones u otras), el Mundial es sin duda más ameno cuando es comentado por personajes que además de saber del deporte, tienen un tono muy divertido para compartir sus opiniones. Uno de ellos es Luis García, quien por cierto tiene algunas sorpresas preparadas para aquellos que disfrutan de todo el entorno futbolero. ¡Te contamos de qué va!

Foto: Cortesía

Luis García se va a dar el rol por Qatar, pero no va solo

Desde hace algunos años, el “doctor” García es parte de las transmisiones del fútbol mexicano, convirtiéndose en uno de los analistas con mayor preferencia de parte de la audiencia. Pero ahí no para la cosa, ya que el ex goleador ahora preparó una serie de entrevistas con varias personalidades del fútbol, las cuales incluyen a comentaristas, ex futbolistas y hasta ex árbitros, y las cuales estará compartiendo en su canal de YouTube.

Para su primer episodio invitó a un ícono de nuestro fútbol, un ex portero que siempre usaba uniformes llamativos, ¿sabes quién es? Mejor échale ojo tu mism@ acá y checa todo el chisme que se armó. Por cierto, para estas entrevistas Luis García llevará a sus invitados a el rol por Qatar en un auto Chirey, y en esta ocasión el modelo elegido fue una SUV Tiggo 8 Pro Max. ¿La quieres conocer? Te contamos más sobre ella y cómo Chirey te quiere regalar un kit mundialista.

Foto: Cortesía

¡Mira nomás! Así se ve la SUV Tiggo 8 Pro Max de Chirey

Chirey llegó al mercado mexicano ofreciendo una amplia gama de SUVs que se ven súper chidas y nos dimos a la tarea de conocer la que Luis García manejó para esta entrevista que acabamos de presentarte. Como mencionamos, se trata de la nueva Tiggo 8 Pro Max, que es el buque insignia de la marca.

La Tiggo 8 Pro Max viene en dos versiones, Luxury y Premium, o sea, puro lujo. Entre sus características más destacadas se encuentran su techo panorámico y una cámara 360° de alta definición, además de un motor 1.6 turbo. ¡Descubrimos que esta SUV es una opción ideal para viajar con la familia gracias a sus 7 plazas!

Foto: Cortesía

Seguridad, comodidad y todo lo que rifa de la Tiggo 8 Pro Max

Este modelo viene equipado con un Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción que incorpora doce características de seguridad, entre los que se encuentran luces de advertencia de abandono de carril (LDW), alerta de colisión frontal (FCW), asistencia de crucero integrado (ICA), asistencia de permanencia en el carril (LKA), frenado de emergencia autónomo (AEB), entre otros más que te van a tirar para para brindarte una mayor seguridad.

Por si estos asistentes no fueran suficientes, viene con faros full LED que tienen un sistema de iluminación delantera adaptativa, para que no pierdas detalle del camino. Obviamente la SUV Tiggo 8 Pro Max también ofrece lo último en info-entretenimiento, gracias a su doble pantalla digital de 12.3”, además de contar con una tercera pantalla de 8″ para controlar el aire acondicionado. ¡Qué elegante!

Foto: Cortesía

¡Ya, tío Sopitas, dime cómo ganarme un kit mundialista!

Para que veas que en Chirey nos quieren consentir, no se conformaron con el programa de entrevistas de Luis García, también te dan la oportunidad de participar en un sorteo para llevarte un kits mundialista que incluye una Playera Autografiada de la Selección Mexicana por Luis Garcia y un Albúm Panini. ¡Participa aquí merito y no olvides checar esta y todas las entrevistas que el doctor García estará compartiendo acá en su canal de YouTube!