¿Qué fue de los jugadores que estuvieron en el comercial La Jaula de Nike?

Un golpe directo a la nostalgia, algunos en nuestra infancia nos tocó crecer con los fabulosos comerciales que preparó Nike, como el de La Jaula, para promocionar diferentes zapatos, jugadores o simplemente por entretener a los aficionados del futbol.

La Jaula, sin duda alguna marcó un antes y después en los comerciales de Nike -y un repunte en la carrera de Eric Cantona-. Además de que nos introdujo a la música de Elvis Presley con “A little less conversation” (niéguenme que ponían la canción y jugaban en los patios de sus casas).

Aunque algunos jugadores aún los recordamos por su participación en el comercial como Ronaldo -el verdadero-, Thierry Henry, Francesco Totti y hasta Roberto Carlos, peeeeeeeeeero, ¿Recuerdas a todos los jugadores que aparecieron en el comercial de La Jaula?

Sólo que les tenemos una mala noticia y es que se van a sentir más viejos, pues desde el 2017 todos los jugadores que participaron están retirados –aquí lo recordamos-, sí, no queda ninguno en activo. Un golpe directo al Kokoro.

¿Qué fue de los jugadores de La Jaula?

Toros Locos

Javier Saviola

El conejito vivió uno de sus mejores momentos futbolísticos en el 2002 -año en que se estrenó el comercial-, aunque lo cepillaron del Mundial de Corea-Japón 2002 por un tal Bielsa.

Fichó por el Barcelona, pero poco a poco se fue diluyendo en una carrera como profesional que no despegó como se pensaba. Pasó por el Real Madrid, Benfica, Mónaco, Hellas Verona y hasta el Olympiacos. Regresó a River Plate en 2015, pero las lesiones le impidieron disfrutar su última etapa como futbolista profesional.

Después de su retiro, se dedicó a seguir jugando aunque no como profesional, sino en Andorra y al futbol sala, liga en la que también funge como entrenador de su equipo.

Luis Enrique

Posiblemente no era el futbolista más popular del mundo, pero tuvo la oportunidad de aparecer como miembro de uno de los equipos de La Jaula.

Se retiró con el Barcelona un par de años más tarde y tras su exitosa carrera como jugador, comenzó a prepararse como DT y fue en el mismo conjunto culé, que tuvo su primera oportunidad con el equipo B.

Dirigió a la Roma y al Celta de Vigo antes de dirigir al Barcelona y vivir una etapa gloriosa con el equipo. Actualmente dirige a la Selección española de futbol y parece que será el seleccionador para el mundial de Qatar 2022.

Fredrik Ljungberg

Una de las glorias del Arsenal en sus mejores momentos, el sueco en ese 2002 disputaría la Copa del Mundo y viviría una temporada después, la mejor de toda su carrera con los Gunners y ese equipo que ganó invictos la Premier League.

Se fue del Arsenal en 2007 y tuvo varios destinos antes de retirarse. West Ham, Rangers, Seattle Sounders y hasta Japón y la India fue a dar para finalmente retirarse.

Después del futbol profesional ha estado al frente del Arsenal, pero fueron unos cuantos partidos tras el despido de Unai Emery y se mantiene cerca del equipo con el que lo consiguió todo.

Cerberus

Sylvain Wiltord

Un francés que también jugaba en el Arsenal en aquel momento. Salió de los gunners en 2004 y fue a su país natal. Lyon, Rennes, Marsella y Nantes fueron algunos de sus equipos antes de retirarse profesionalmente.

Después de dejar el futbol ha participado en algunos reality shows en Francia, por lo menos se ha dejado ver en la televisión para mantener vigente.

Lilian Thuram

En ese momento jugaba para la Juventus y hasta llegó a la final de la Champions League, pero perdieron. Se fue a la B con la Vecchia Signora, pero no jugó en la segunda división y fue al Barcelona.

Se retiró con el Barcelona en 2008 y posteriormente se ha declarado en contra de algunos de los personajes de la política en Francia. Su hijo actualmente juega en el Borussia Monchengladbach.

Edgar Davids

También era parte de la Juventus al momento en que La Jaula debutó. Después pasó al Barcelona, Tottenham, Inter de Milan, Ajax, Crystal Palace y finalmente el Barnet de Inglaterra.

En 2012 debutó como entrenador del Barnet, equipo en el que se retiró. Estuvo al frente de la selección de Países Bajos sub-20, también del Telstar en 2018 y actualmente dirige al Sporting Clube Olhanense en Portugal.

Equipo del Fuego

Claudio López

Era parte de la Lazio en la Serie A, una de las plantillas históricas del club cuando participó en La Jaula. Después vino a México con el América y se coronó campeón del Clausura 2005. Continúo su carrera en Estados Unidos y finalmente se retiró en el 2010.

Después de su retiro, entró de lleno al mundo motor. Participó en un rally en Argentina y fue parte de las pruebas de “la bestia” en el CARX en el año de 2019.

Gaizka Mendieta

El mediocampista pintaba para ser uno de los mejores futbolistas de la historia, en 2002 era parte de la Lazio y poco a poco se fue desinflando en el futbol profesional. El Barcelona lo repescó en España, pero no rindió y fue al Middlesbrough, en donde se retiraría.

Después del futbol se convirtió en embajador de La Liga por el mundo y se dedicó a su gran pasión, la música. Creo su grupo de rock y se convirtió en DJ, de hecho, a tocado antes de algunas finales de la Champions League.

Hernán Crespo

Uno de los mejores delanteros en la historia del futbol italiano y argentino. También era jugador de la Lazio cuando estuvo en La Jaula y después fue al Inter, al Chelsea, al Milan, Genoa y finalmente terminó su carrera en el Parma, uno de los equipos que más quiso.

Se convirtió en DT e inició en su natal Argentina. Fue campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. Actualmente dirige en Brasil al São Paulo.

Tutto Bene

Fabio Cannavaro

Uno de los mejores defensas en la historia del futbol y uno de los pocos que tienen un Balón de Oro. En 2002 pasaba del Parma al Inter y después llegaría a la Juventus, de la que partiría con el descenso del equipo.

Fue al Real Madrid y en 2006 ganó la Copa del Mundo y el Balón de Oro. Regresó a la Juventus y se retiró en los Emiratos Árabes Unidos. En 2014 comenzó su carrera como DT, principalmente en China, en donde actualmente dirige al Guangzhou Evergrande.

Thomas Rosicky

Era uno de los juveniles con más potencial que se encontraba en el comercial de La Jaula. Militaba en el Borussia Dortmund y se fue del equipo en 2006 con dirección al Arsenal. En 2017 se retiró con el Sparta Praga de su país, la República Checa.

No dejó el futbol del todo y comenzó a trabajar de pantalón largo con el Sparta Praga, club en el que debutó como Director Deportivo, pero actualmente ya no está en el cargo.

Rio Ferdinand

El defensor más caro de la Premier League -en aquel momento- y justo en 2002 sería su transferencia al Manchester United desde el Leeds United. Tuvo una brillante trayectoria con los Red Devils hasta qué puso fin a su carrera en 2015 con el QPR.

Actualmente comenta futbol para la cadena Sky Sports en Inglaterra y se ha convertido en una voz autorizada del canal en las narraciones, además de ser uno de los ex jugadores con más carisma.

Funk Seoul Brothers

Ronaldinho

Apareció cuando aún era jugador del PSG y un año después de La Jaula, fichó por el Barcelona y se convertiría en una leyenda del futbol. En 2007 se fue del conjunto culé al Milán y regresaría a Brasil para ganar la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro.

Llego a jugar una final en nuestra Liga MX y fue ovacionado en el estadio Azteca. Después de su retiro se ha mantenido alejado del futbol, pues no es DT ni tiene un trabajo dentro de algún equipo de futbol.

Denilson

Era la siguiente gran figura del futbol brasileño, pero se quedó solo en promesa. Fue fichaje récord para el Betis, donde nunca pudo despegar como jugador. Francia, Estados Unidos, Brasil, Arabia Saudita y Vietnam fueron algunos de sus destinos antes de llegar al retiro.

A partir del 2010 comenzó a aparecer en la televisión brasileña para comentar el futbol y se ha mantenido en las transmisiones televisivas.

Seol Ki-hyeon

Jugaba en el Anderlecht de Bélgica cuando La Jaula vio la luz en 2002. El delantero coreano aterrizó en la Premier League con el Wolverhampton, pero pasó desapercibido en Inglaterra. Arabia Saudita y un regreso a su país fue lo que hizo antes de su retiro.

Se convirtió en DT, más como asistente al inicio de su carrera y en 2020 recibió la oportunidad como estratega principal con el Gyeongnam, equipo al que todavía dirige en Corea del Sur.

The Untouchables

Ruud Van Nistelrooy

Uno de los delanteros más letales en el 2002 con el Manchester United. Después de aparecer en La Jaula y conocer el éxito con los Red Devils, fue al Real Madrid unas cuantas temporadas y también jugó en el Hamburgo y Málaga, equipo con el que se retiró.

Se mantiene en el futbol y ha trabajado principalmente en Países Bajos, con su equipo de toda la vida, el PSV. Dirige en las categorías inferiores de este club.

Paul Scholes

Se mantuvo toda la vida con el Manchester United y we convirtió en leyenda del equipo. Ganó todo como jugador de los Red Devils y el Salon de la Fama de la Premier League ya espera por el mediocampista.

Intentó una carrera como DT, pero duró tan solo unas semanas su aventura, él mismo decidió ponerle fin. Es co propietario de un equipo inglés junto a sus ex compañeros Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville y Nick Butt (la famosa clase del 92 del Manchester United).

Patrick Vieira

Uno de los mejores franceses en la historia del futbol. Un año más tarde de aparecer en La Jaula, sería pieza importante del Arsenal de los invencibles. Juventus, Inter de Milan y finalmente el Manchester City fueron sus clubes antes de retirarse.

Comenzó a trabajar de lleno como estratega en el futbol y actualmente dirige al Crystal Palace en la Premier League.

Os Tornados

Ronaldo

El 2002 era el año en que Ronaldo era el rey del mundo del futbol. Además de La Jaula, ganó la Copa del Mundo, el Balón de Oro y fichó por el Real Madrid. Tras su paso con el equipo merengue, fue al Milan y regreso a su país para retirarse con el Corinthians.

Es un empresario del futbol y dueño mayoritario del Real Valladolid, aunque no le ha ido tan bien como presidente y hasta ha llegado a recibir críticas de su afición por el descenso de su equipo en España.

Luis Figo

Ya era jugador del Real Madrid cuando entró a La Jaula. Figo se mantendría en el Madrid hasta que cumplió su ciclo y fichó por el Inter de Milan.

Después de su adiós del futbol, se convirtió en embajador de UEFA y participa regularmente en sus eventos. Tiene una empresa de explotación de minas de oro en países africanos.

Roberto Carlos

Dueño de un golpeo de balón fortísimo, fue uno de los laterales más respetados del mundo. Tras dejar el Real Madrid, partió rumbo a Turquía con el Fenerbache. Regresó a Brasil, jugó en Rusia y dijo adiós al deporte en la India.

Es un analista y se ha mantenido cerca del Real Madrid. Su trabajo actualmente lo desempeña con el conjunto blanco para la televisión del equipo.

Triple Expresso

Francesco Totti

Maximo símbolo de la Roma, se mantuvo con su equipo hasta su retiro profesional. Fue un estandarte que no quiso dejar al club de sus amores, porque ofertas no le faltaron. Totti se sigue preparando para continuar dentro del fútbol, ahora como DT y no dudamos que cuando surja la oportunidad, dirigirá al equipo de sus amores.

Thierry Henry

Uno de los mejores jugadores en el 2002 y llevó al Arsenal a un éxito sin precedentes. Después de su etapa gunner fue al Barcelona para ganar lo único que le faltaba, la Champions League. Se retiró del futbol en Estados Unidos con el Red Bull de Nueva York.

En Francia comenzó su carrera de DT, también dirigió en EU. Fue parte del cuerpo técnico en la selección de Bélgica durante algunos procesos. No tiene equipo en el 2021, pero no ha escondido su deseo de dirigir al Arsenal en un futuro inmediato.

Hidetoshi Nakata

Posiblemente el jugador asiático más famoso del futbol, su calidad era probada y en el 2002 el Parma gozaba con su buen juego. Desplegó sus mejores momentos en la Serie A y terminó su carrera en Inglaterra. Dejó el futbol y se ha mantenido alejado del deporte, pues se ha enfocando en una carrera como modelo, además de dirigir su fundación.