Seguimos esperando goles ¿Qué necesita Atlas para calificar a las Semifinales de la Liga MX?

Un aplauso para aquellos valientes que se aventaron los dos primeros partidos de la Liguilla a pesar de no ver goles y no se quedaron dormidos. Si el Pumas vs América quedó a deber, el duelo entre Monterrey y Atlas no cantó mal las rancheras con el segundo 0-0 en la era sin el gol de visitante.

Tanto la eliminación de la regla del gol de visitante, como tal vez el aspecto de la pausota de la Fecha FIFA que afecta a los equipos que entraron directo a la Liguilla, tuvieron efectos contraproducentes en el arranque de la Liguilla y aquí seguimos esperando a que lleguen los goles.

Eso sí, el juego entre Rayados y rojinegros estuvo más movido. Monterrey intentó marcar en su casa, mientras que Atlas tuvo que echarse para atrás, no tanto por planteamiento (coff, coff, Solari), sino porque el equipo regio atacó con todas las piezas que pudo, pero aún así, nos quedamos sin goles.

¿Qué necesita Atlas para calificar a Semifinales?

Con el empate sin goles, Rayados tiene que ir al Jalisco el próximo sábado en busca de un triunfo por cualquier marcador. Ningún otro resultado le sirve frente al equipo rojinegro, que tiene más opciones de calificar a las Semifinales.

Al cerrar como local y haber terminado como sublíder en el torneo, Atlas califica con un triunfo por cualquier marcador y también con un empate, también por cualquier marcador, incluso con otra igualada sin goles.

Atlas no califica a unas semifinales en la Liga MX desde el torneo Apertura 2004, cuando cayeron ante Pumas 6-4 en el marcador global, porque en esos tiempos sí se hacían goles.