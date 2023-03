El barrio de Fuorigrotta está cerca de comenzar una fiesta y a lo lejos, el imponente Monte Vesubio será testigo. La región de Campania no se preparaba de esta manera desde la época De Diego Armando Maradona, quien puso en el mapa al Napoli, que en cuestión de tiempo conquistará de manera matemática su cuarto título en el futbol italiano y por primera vez un mexicano se coronará con Hirving ‘Chucky’ Lozano.

Napoli no ganaba un Scudetto en la Serie A desde 1990, cuando Maradona maravillaba al mundo desde ese barrio de Fuorigrotta, de modo que el Napoli de Lozano termina una racha de 33 años sin título, después de una temporada impresionante en la que no tuvo rival. Su más cercano perseguidor es el Inter de Milán, que no ha podido ni respirar el polvo que ha dejado el Napoli en el camino.

A la generación de 40 años les habrá tocado festejar los tres títulos del Napoli / Getty Images

¿Qué necesita Napoli para ganar la Serie A con ‘Chucky Lozano?

Napoli no tuvo rival en la temporada 2022-23. Después de la jornada 26, Napoli tiene 68 puntos, mientras que el Inter de Milán, sublíder y el equipo más cercano al Napoli, tenía 50 unidades, de modo que la diferencia es de 18 puntos, o dicho de otro modo, seis partidos.

A falta de 10 jornadas para terminar la temporada en la Serie A, al Napoli sólo necesita cuatro victorias y un empate para coronarse de manera matemática en el futbol italiano. Con ello, Napoli llegaría a 81 puntos, una cifra a la que ya no llega el Inter de Milán. Lo más que puede hacer el equipo neroazzuri son 80 unidades.

Chucky Lozano será el primer mexicano campeón en la Serie A / Getty Images

De esta manera se puede coronar matemáticamente el domingo 23 de abril, en la casa de la Juventus, pero si el Inter tropieza o deja puntos en el camino, el título del Napoli puede llegar antes, pero todo está pintado para que Napoli festeje su primer título en 33 años a partir de la tercera semana de abril.

¿Cuántos títulos tiene Napoli en Italia?

Napoli festejará su centenario en 2026, pero antes festejará su tercera corona en la Serie A. La primera de ellas llegó en la temporada 1986-87, cuando logró 42 unidades. Cabe recordar que para ese entonces, la Serie A se jugaba con 16 equipo, de modo que se disputaban 30 jornadas.

Además había otro sistema de puntuación, de modo que el ganador se llevaba dos puntos en lugar de tres como sucede en nuestro tiempos.

Maradona le dio el primer título an Napoli en 1987 / Getty Images

La segunda corona del Napoli llegó para la temporada 1989-90, en la cual el equipo napolitano, con 51 unidades y en ambos títulos Diego Armando Maradona fue el autor intelectual de los campeonatos, así que el de la campaña 2022-23 es el primero sin Maradona, fallecido en noviembre del 2020. Por Maradona es precisamente que Napoli se convirtió en el cuarto equipo con más aficionados en Italia.

Y a esto hay que sumarle que Napoli sigue con vida en la Champions League, con un estilo de juego espectacular y a la vez efectivo. En este torneo, el equipo napolitano no tiene ningún título ¿será que viene el primero con un mexicano en sus filas?