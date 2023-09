Lo que necesitas saber: 39 jugadoras exigen cambios estructurales para volver a la selección, sin embargo, 20 de ellas fueron convocadas

La Federación Española de Futbol esta metida en otro lío con la Selección Femenil, y es que se dio a conocer la lista de jugadoras que forman parte de la primera convocatoria de la nueva estratega, Montse Tomé, para los partidos de la UEFA Nations League, ante Suiza y Suecia y la bronca está en que llamaron a 20 jugadoras que previamente habían manifestado que no irían a la selección después del Mundial y toda la polémica que se armó en torno a Luis Rubiales. Por acá te damos un poco de contexto.

Tras la suspensión de Luis Rubiales y su posterior renuncia como presidente de la Federación Española de Futbol, Jorge Vilda fue cortado como técnico de la Selección Femenil y se nombró a Montse Tomé como la nueva estratega. Tomé había formado parte del cuerpo técnico de Vilda y renunció a su cargo al lado del Vilda después de la asamblea extraordinaria de Rubiales, junto con otras 11 personas.

Montse Tomé llegó a la selección de España en 2020

39 jugadoras se declararon “no convocables”

Días después, concretamente el viernes 15 de septiembre, 39 jugadoras firmaron un documento en el cual exigían cambios en la estructura de la federación para apartar a las personas involucradas durante la gestión de Luis Rubiales y mientras eso no sucediera, no jugarían para la Selección de España.

Los puntos que exigen las jugadoras de España son los siguientes:

Reestructuración del organigrama de futbol femenino

Reestructuración del gabinete de la presidencia y Secretaría general

Dimisión del presidente de la RFEF

Reestructuración del área de comunicación y marketing

Reestructuración de la dirección de integridad

Sin embargo, 20 de esas 39 jugadoras formaron parte de la lista de 23 jugadoras convocadas por Montse Tomé, sin que las futbolistas fueran notificadas previamente, de acuerdo con Mundo Deportivo, así que las jugadoras se enteraron a la mera hora, contrario a lo que informó Tomé en la conferencia de prensa en la cual fue presentada de manera oficial. “Sí he hablado con ellas. Todo lo que he comentado con ellas no lo voy a desvelar, son cosas que entran en la relación”.

De las 23 convocadas, 15 son jugadoras que disputaron el Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda, y esa lista se encuentra Alexia Putellas, pero no está Jennifer Hermoso.

Jenni Hermoso y Alexia Putellas

¿Por qué las convocaron a la Selección Española?

De acuerdo con la Federación Española de Futbol, en el documento que firmaron las 39 jugadoras no se especifica como tal sobre una renuncia. “Mostraron su malestar, demandaron una serie de cambios, pero no renunciaron a la selección”.

Esta convocatoria se ha interpretando como una especie de amenaza a las jugadoras, incluso desde el medio internacional como el caso de la jugadora suiza Ana Crnogorcevic: “¿Cómo puedes amenazar así a tu propia jugadora? ¡Llamarlas a la selección nacional, cuando dijeron que quieren cambios claros antes de regresar! Esto es muy irrespetuoso, claramente no les importa… y no les permiten tomar sus propias decisiones”, compartió en redes sociales.

¿Qué pasa si las jugadoras no atienden el llamado de la Selección española?

Además del reglamento de la FIFA, los atletas profesionales de España están regulados por las leyes del gobierno español y en el caso de las y los futbolistas, éstos se encuentran obligados a responder el llamado, de lo contrario pueden ser acreedores a una sanción que emprende una sanción de de dos a 15 años para ejercer, de modo que no podrían competir con sus respectivos clubes.

La Ley del Deporte en España indica que si alguien no acude a la convocatoria puede ser inhabilitada “para ocupar cargos en la organización deportiva, o suspensión o privación de licencia federativa o habilitación equivalente de las Agrupaciones de clubes de ámbito estatal, con carácter temporal por un plazo de dos a cinco años, en adecuada proporción a la infracción cometida”, indica Mundo Deportivo.

Jenni Hermoso, Alexia Putellas e Irene Paredes

Andreu Camps, una de las piezas que aún quedan en la federación de España

Tras la salida de Luis Rubiales y Jorge Vilda, las jugadoras estarían exigiendo la salida de Andreu Camps, actual Secretario General de la RFEF, a quien acusan falta de interés por el futbol femenil, además de negar apoyos al equipo femenil por suponer “mucho gasto”.

El caso más sonado es la negativa de Camps a la petición de las jugadoras para que las playeras llevaran sus nombres, tal y como sucede en cualquier otro equipo profesional, es más, hasta en equipos amateur los jugadores y jugadoras se organizan para rotular sus nombres.

En contraste, El Confidencial recuerda que Camps tiene un ingreso anual de 240 mil euros, un auto oficial de la federación española pese a que vive a unos metros de la sede. Este sería el último movimiento que exigen las 39 jugadoras, y mientras tanto quedará pendiente saber si las 23 convocadas acuden al llamado para los juegos de la Nations League.

