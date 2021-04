¿Qué pasó con Alexandra Martínez, su cirugía y la directiva de Necaxa?

Es bien sabido que más allá de lo que sucede en la cancha, la Liga MX Femenil y sus jugadoras sufren de muchas carencias. Ahora, Alexandra Martínez de Necaxa entró en el ojo del huracán porque necesita una operación en la rodilla y en un principio, los gastos iban a correr por su cuenta.

El jueves 22 de abril, la mediocampista de las Centellas difundió una rifa en sus redes sociales. El premio sería la playera de Bruno Valdez, del América, y el objetivo principal quedó un poco oculto, pues sólo dijo que lo hacía “por motivos personales que están fuera de mi control“.

Sin embargo, Sopitas.com pudo saber que la razón era cubrir los gastos de su cirugía de ligamentos. Durante la noche del mismo jueves, la futbolista borró la publicación de su cuenta de Twitter y también desaparecieron otras que hablaban sobre el tema.

En uno de esos posts, la jugadora fue cuestionada sobre la situación, particularmente sobre si esa operación no la pagaría el club. Ella respondió que no y no explicó más motivos, sólo señaló que “es un tema delicado“.

Alexandra Martínez no juega con Necaxa Femenil desde el 3 de septiembre de 2020. La centrocampista disputó 90 minutos contra el América y desde entonces, no volvió a tener actividad con la escuadra de Aguascalientes.

Ya pasaron varias horas desde que la historia se viralizó, pero el club no ha emitido una postura. Miles de personas mostraron molestas e indignadas por la situación y exigieron que Alexandra Martínez recibiera el apoyo económico por parte del Necaxa.

La versión de Alexandra Martínez

Esta no es la primera lesión que sufre la originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Antes de llegar a las Centellas, militó en el América durante el torneo Apertura 2017, pero salió para reforzar a Pumas de cara al Clausura 2018.

Alexandra Martínez portó los colores universitarios durante 4 campañas, hasta que salió a Necaxa. No obstante, con las auriazules también se rompió el ligamento cruzado, requirió cirugía y una larga rehabilitación.

Ahora, la situación se complicó en un principio, pero se aclaró cuando llegó a oídos del director deportivo Santiago San Román.

Luego del ruido que se generó en redes sociales, Alexandra Martínez posteó un video en el que cuenta su versión de los hechos. Entre otras cosas, explicó que ella buscó sus propios medios para recuperarse lo antes posible, pues desconocía si el seguro del equipo cubriría la operación.

“Yo llego al Club Necaxa con una lesión antigua en la pierna derecha, la cual no me dio molestias estando acá. Pasa el tiempo y desafortunadamente sufro una lesión en la pierna izquierda, fue tratada muy bien, me operaron y me dejaron excelente, recibí la mejor atención.

“Hablándolo con la gente del club, fueron muy accesibles. Por suerte, hoy me acabo de enterar de que me van a poder apoyar con la cirugía, voy a recibir la mejor atención con terapias, rehabilitación y todo lo que conlleva, estoy muy agradecida“, comentó.