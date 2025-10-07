Lo que necesitas saber: A partir de esta temporada 2025-2026 una nueva televisora tiene los derechos para transmitir la Champions Femenil, ya no pasa por DAZN ni TNT

¡La Champions League Femenina está de vuelta! Terminó el descanso también en el futbol femenil, y los mejores clubes europeos vuelven a medirse con un sueño en mente: Ser las Reinas de Europa.

Pero cómo, ¿no sabes dónde ver los partidos? Es normal, porque para esta temporada hay nueva televisora encargada de transmitir la Champions League Femenil en México.

Arsenal campeonas de la Champions League / Fotografía UEFA.com

¿Dónde ver la Champions League Femenina en México?

TVC es la televisora con los derechos para transmitir la Champions Femenil en nuestro país, por eso los partidos pasarán a través de alguno de sus diferentes canales: TVC 1, TVC 2 y MegaSports.

TVC Deportes está disponible en televisión de paga, en los servicios de Megacable, TotalPlay y Dish.

El nuevo formato de la Champions League Femenil

En Sopitas ya te habíamos contado a detalle cómo es el nuevo formato de la Champions League Femenina, pero en caso de que no lo recuerdes, va de nuevo.

Ya no hay fase de grupos, sino una fase de liga con los 18 equipos. Cada equipo juega contra seis rivales distintas, tres juegos como local y tres como visitante.

Las cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán directo a cuartos de final, mientras que del puesto 5 al 12 jugarán una ronda de playoffs y las cuatro ganadoras se unirán a las primeras clasificadas en cuartos.

A partir de ahí, el formato es el ya conocido: Cuartos de final, semifinales y la gran final.

Imagen: UEFA

Calendario de la Champions League Femenina

Estamos hablando de la Champions League Femenil ¡porque ya empezó!

La fase de liga de la Champions Legue Femenina arrancó este 7 de octubre con la primera jornada de partidos, y se extenderá hasta el 17 de diciembre.

Jornada 1: 7 y 8 de octubre

Jornada 2: 15 y 16 de octubre

Jornada 3: 11 y 12 de noviembre

Jornada 4: 19 20 de noviembre

Jornada 5: 9 y 10 de diciembre

Jornada 6: 17 de diciembre

Los playoffs se jugarán entre el 11 y 19 de febrero de 2026, los cuartos de final entre el 24 de marzo y el 2 de abril, y las semifinales del 25 de abril al 3 de mayo. La gran final, que se jugará en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega, todavía no tiene fecha oficial, pero será el 22, 23 o 24 de mayo, según el calendario de UEFA.