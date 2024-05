Lo que necesitas saber: 'Burky'jugó dos ediciones de la Champions League Femenil con el Sparta Praga.

Christina Marie Burkenroad es una de las figuras más importantes no solo de Rayadas, también de la Liga Mx Femenil. Cuenta con nacionalidad mexicana y americana ya que nació en California, Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana. Aunque su corazón se inclinó por México y decidió jugar para la Selección Mexicana.

‘Burky’ encontró un refugió en el futbol, pues cuando tenía tan solo 4 años de edad su madre falleció. Su padre quedó devastado y estuvo en depresión por algún tiempo, así que el balón la ayudó a reponerse a esa repentina soledad.

Burky con la Selección Mexicana / Fotografía @cburky777

La dificil infancia de Christina Burkenroad

La infancia de Christina Burkenroad no fue nada fácil, después de la muerte de su madre, tuvo que separarse de su padre por un tiempo. Fue hasta que cumplió 7 años, cuando regresó a vivir con él, sin embargo, las cosas no mejoraron, no tenían suficiente dinero para vivir en una casa.

Durante varios meses, ambos tuvieron que dormir en el auto de su padre. Una etapa complicada y de la que muy pocas veces suele hablar ‘Burky’, pues no es fácil recordar esos momentos, sin embargo, ella nunca se dio por vencida y el futbol le dio y una gran oportunidad.

Christina Burkenroad y su madre / Fotografía vía cburkyy IG

La situación económica no permitió que Christina se formará en equipos femeniles, por lo que siguió jugando futbol en conjuntos varoniles en donde aprendió a controlar el balón, encarar y explotar olfato goleador.

El comienzo de Burkenroad en el futbol femenil

Y su talento la llevó a obtener una beca en la Universidad Estatal de California, en donde al fin pudo jugar en un equipo femenil con las Fullerton Titans. No tardó mucho en destacar y convertirse en una referente. Fue de menos a más, en su primer año marcó 5 goles y en el cuarto se lució con 11 anotaciones.

Sus actuaciones la llevaron a ser nombrada dos veces MVP en el futbol colegial. Su destino la llevó al terreno profesional en la National Women’s Soccer League y el Orlando Pride se hizo de sus servicios en el 2016, compartió vestuario y aprendió de figuras como Alex Morgan y Marta Vieira durante su año en el equipo.

@Rayadas

‘Burky’ probó suerte en el Sparta Praga en Chequia, lejos muy lejos de su tierra, pero donde logró encontrar su nivel. Estuvo dos años y marcó 46 goles en 42 partidos, fue pieza fundamental para que el equipo cosechara su novena Copa.

La llegada de Burkenroad a Rayadas

En esos dos años, también tuvo la oportunidad de jugar un par de ediciones de la Champions League Femenil. Y fue en el 2020, cuando su camino al fin se unió al de Rayadas, se convirtió en el fichaje ‘bomba’ del club y no decepcionó, llenó de goles las porterías rivales. Aunque tuvo que reponerse de una accidente.

En septiembre del 2020, ‘Burky’ sufrió un accidente automovilístico; “Después del desayuno iba manejando y tuvimos un fuerte accidente automovilístico. Mi carro está muy mal, pero gracias a Dios nosotras estamos bien”, escribió en aquel entonces. Afortunadamente pudo volver a las canchas sin ningún problema.

Christina Burkenroad, tras accidente automovilístico / Fotografía Christina Burkenroad, IG

Christina Burkenroad, futbolista y autora de un libro

‘Burky’ sabe que su historia puede ayudar a inspirar a otras personas, por eso es que en el 2021, lanzó su autobiografía llamada: Life of Futbol: 10 Things I Wish I Knew As a Youth Athlete, o en español, Vida o Futbol: 10 Cosas que desearía saber como atleta juvenil.

En el libro narra todo lo que tuvo que pasar durante sus primeros años de vida, la perdida de su madre, la depresión de padre, los problemas económicos y como es que a pesar de todo logró salir adelante y brillar en el futbol.







