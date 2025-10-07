Lo que necesitas saber: Gilberto Mora superó a Rafa Márquez y Luis Pérez como el jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana.

Gilberto Mora es la sensación del futbol mexicano y con toda razón; debutó en el Apertura 2024 con los Xolos de Tijuana, marcó gol, se convirtió en el goleador más joven de la Liga Mx, debutó con la Selección Mexicana, jugó en la Copa Oro y es el estandarte de la Sub 20 en el Mundial de la categoría.

Y todo esto con apenas 16 añitos, todavía no tiene ni la mayoría de edad, pero ya está causando revuelo por su creatividad, clase, manejo y lectura de juego. Seguramente lo veremos en el Mundial 2026, pero antes de todo eso, vamos a hacer un pausa para repasar un poco su historia.

Gilberto Mora, jugador de Xolos / Fotografía MexSport

El futbol: La herencia de Gilberto Mora

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 14 octubre del 2008. El futbol lo lleva en las venas, ya que su padre es Gilberto Mora Olayo, un exfutbolista que pasó por clubes como Jaguares, Puebla y también por Tijuana.

El pequeño Gil Morita, siguió sus pasos. Se unió a las fuerzas básicas de Xolos. Rápidamente con su talento impresionó a Juan Carlos Osorio, actual entrenador del equipo, quien lo llevó a Primera División con tan solo 15 años de edad. En su corto recorrido ya tiene un récord muy importante que presumir.

Además de la victoria contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018, también tenemos que agradecerle a Osorio haberle dado una oportunidad a Gil.

Gilberto Mora, entrenando con Xolos / Fotografía MexSport

El goleador más joven de la Liga MX: Gilberto Mora

En la Jornada 6 del Apertura 2024, Xolos derrotó 2-1 al León. El gol de la victoria lo hizo Gilberto Mora al minuto 65. Y eso no fue lo mejor, se convirtió en el goleador más joven de la Liga Mx con 15 años y 320 días.

Apréndanse su nombre: GILBERTO MORA ?⚽



Así fue el segundo GOL de Xolos esta noche ante León. Lo marcó Gil Mora, quien con 15 años y 320 días, se convirtió en el ANOTADOR MÁS JOVEN en la historia de nuestra #LigaBBVAMX. ?⚫?@Xolos 2-1 @clubleonfc pic.twitter.com/DmQDnieyfb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 31, 2024

Los récords de Gil Mora en el futbol

Gil Mora no solo es el goleador más joven en la Liga Mx, también se convirtió en el jugador más joven de Tijuana en debutar en Primera División y en jugar con la Selección Mexicana con sus 16 años, nueve meses y 14 días, dejando atrás las marcas de Luis Pérez y Rafa Márquez, ambos superaban los 17 años.

Pero los récords siguen llegando, fue parte del equipo que ganó la Copa Oro en el 2025 por lo que es (hasta ahora) el jugador más joven en la historia en ganar un torneo internacional de la FIFA. Superó al mismísimo Pelé y Lamine Yamal, ambos ganaron sus primeros trofeos cuando ya tenían más de 17 años.

Goleador más joven de la Liga Mx

Jugador más joven de Tijuana en debutar en Primera División

Tercer jugador más joven en debutar en la Liga Mx

Jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana

Jugador más joven en ganar un torneo internacional oficial

Foto: MexSport

El talento de Gil Morita no pasa desapercibido, menos con su participación en el Mundial Sub 20. Hace varios meses, Juan Carlos Osorio declaró que el Feyenoord andaba interesado en él, sin embargo, no es el único equipo, con el paso del tiempo se han sumado más interesados, aunque hasta ahora no existe una oferta formal.

Lo que sí sabemos es que Gil tiene el talento suficiente para ser un gran futbolista, siempre y cuando sea llevado por un buen desarrollo profesional, aún es muy joven, por lo que hay que tener mucho cuidado para que su estrella no se apague, como ha sucedido en otras ocasiones con futbolistas que brillan un tiempo y luego se apagan.