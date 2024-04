Lo que necesitas saber: Giselle Zarur comenzó a trabajar en la fuente de automovilismo fuera de Fórmula 1

Uno de los momentos más emotivos de cada Gran Premio de México se da horas antes del inicio de la carrera, con el desfile de los pilotos a lo largo del circuito y el clímax, por mucho, es la llegada al Foro Sol, donde Checo recibe ovaciones que a miles nos pone la piel chinita y ahí el mexicano suele dar palabras a través de una breve entrevista con Giselle Zarur, una periodista mexicana reconocida en cada uno de los paddocks del mundo.

Zarur es quizá la voz femenina con mayor autoridad en el mundo del automovilismo en México tras un amplio recorrido en medios, principalmente Televisa y Fox Sports, donde es parte del ‘Racing Team’. Como muchos periodistas jóvenes, comenzó su carrera con la ilusión de cubrir futbol, sin embargo, los caminos la llevaron hacia el automovilismo.

¿Cómo llegó Giselle Zarur a la Fórmula 1?

Giselle comenzó a trabajar en Televisa mientras aún estudiaba la carrera por las tardes, por lo cual sus primeras asignaciones eran conferencias de presa matutinas entre semana y sus fuentes generalmente estaban fuera del futbol y durante un fin de semana una de sus tareas fue seguir la actividad de los pilotos mexicanos en seriales europeos.

“En alguna ocasión me dejaron un fin de semana que estuviera atenta a los resultados de Checo Pérez, Esteban Gutiérrez y Memo Rojas y a partir de ahí no lo solté, aunque Fórmula 1 ni me pasaba por aquí. Estaba Checo en GP2, peleando el campeonato con Pastor Maldonado. Esteban andaba en GP3 y era el líder del campeonato. De hecho, quedó campeón ese año. Y Memo, ya sabes, compitiendo y ganando también. Él ya se retiró y tuvo una gran carrera en el automovilismo”.

Giselle Zarur en Televisa

Con el paso del tiempo se estableció en la fuente de automovilismo y en algunas ocasiones alargó sus horarios laborales con la finalidad de coincidir en horarios de Europa y así hacer entrevistas a distancia con Checo y Esteban, y a partir de 2011 comenzó en concreto su aventura en Fórmula 1, una vez que Esteban Gutiérrez fue nombrado piloto reserva en Sauber y después Checo como piloto titular.

Su primer viaje fue Valencia, donde se realizaron los test. “Cuando escuchaba los motores en vivo, yo decía, ahora entiendo todo. Ahí fue donde dije, ‘ok, esto me gusta’. De ahí, de ahí siguió la historia”. Su primer Gran Premio fue el de Australia del 2011, el cual marcó el debut de Checo, quien a pesar de sumar sus primeros puntos fue descalificado una vez que Sauber no cumplió con las medidas reglamentarias del alerón trasero.

Así han cambiado los roles en el paddock de Fórmula 1 para las mujeres

De aquel Gran Premio de Australia a la actualidad, Giselle ha sido testigo de la forma en la cual han cambiado los roles de las mujeres en cada paddock de la Fórmula 1. En Albert Park encontró algunas colegas alemanas y británicas, además el Gran Circo contaba con las grid girls, las cuales desaparecieron en 2018.

Giselle Zarur en El Show de la Fórmula 1

“Cuando llegué estaba Claire Williams como team principal y después empezó Monisha Kaltenborn. Ellas dos eran una imagen muy fuerte de lo que podían hacer las mujeres, ellas marcaron un ejemplo y justamente rompieron esa barrera de ese techo de cristal. Si bien Claire estaba acompañada o bien cobijada por su padre y en el caso de Monisha por Peter Sauber, eran las que estaban en el papel las que daban la cara, las que estaban ejerciendo todo ese rol.

“Después cada vez hablamos más de ingenieras, sobre todo en la parte estratégica, pero también en ingeniería en mecánica que toman cada vez más protagonismo. Vemos más mujeres involucradas en el equipo no solo como representantes de prensa, sino que más mujeres están levantando la mano para un día ser pilotos de Fórmula 1”, compartió.

¿Cuándo veremos a una mujer como piloto en Fórmula 1?

La última mujer en participar en un Gran Premio fue Susie Wolff, quien en 2014 subió al Williams en prácticas libres, sin embargo se van dando a conocer talentos a través de las categorías femeniles, principalmente en F1 Academy, un proyecto dirigido por la misma Susie Wolff, aunque el regreso de las mujeres como pilotos en Fórmula 1 aún luce lejano.

“Sólo cinco mujeres han podido participar en un Gran Premio de Fórmula 1. Lo que se está haciendo con F1 Academy está bien porque eso va a generar competencia. Me queda claro que todavía falta mucho para ver a una mujer… no veo qué equipo vaya a dar esa oportunidad. Pero obviamente lo importante no es F1 Academy sino de ahí ¿a dónde a dónde van a competir? Necesitan fogearse con más pilotos y con autos mucho más grandes mucho más pesados porque al final esto es como correr Fórmula 4… Faltaría todo el proceso de Fórmula 3 y Fórmula 2 para llegar físicamente preparadas”.

Giselle Zarur F1 Academy

“Pero volviendo a tu pregunta, si se ha dado un cambio gigante en estos años, vez hay más mujeres que ocupan distintos puestos, sino que cada vez van tomando roles mucho más importantes. Por ejemplo, en la parte médica, en el Gran Premio de México, la doctora en jefe, vamos a decirlo así, es mujer”, compartió.

La experiencia del Drivers parade del GP de México

Los mismos roles de Giselle Zarur (la puedes escuchar en el podcast ‘Fórmula Latina’) han cambiado a lo largo de su experiencia en Fórmula 1, pues además hacer trabajo como reportera y presentadora para Fox Sports, también ha trabajado directamente con Fórmula 1, principalmente en el ‘Drivers Parade’ del Gran Premio de México, el momento cumbre en el Foro Sol, cuando miles de aficionados se le entregan a Checo.

“Te voy a decir… yo creo que es de lo más bonito que he vivido en mi vida. Cada Drivers Parade es más emocionante. Es impresionante lo que se siente ahí, la vibra. Te lo cuento y se me pone la piel chinita. Cuando estoy ahí siempre lloro, es difícil interpretar tanta emoción y tanta energía encima. Ayuda que al ser un lugar tipo estadio se encierra toda esa emoción.

“Creo que la afición mexicana tiene un gran valor. La mejor afición del mundo. En alguna ocasión a Checo se le quebró la voz mientras lo entrevistaba porque es indescriptible. La vibra que se siente estar ahí es algo indescriptible, esa es la palabra. Hasta que no estás ahí y sientes literal como esa expresión de que se va a caer el Foro Sol… Es algo precioso”.

Te puede interesar