Lo que necesitas saber Memo Rojas fue campeón de las 24 horas de Daytona en el 2008, 2011, y 2013.

En los últimos años el interés y el automovilismo en México han crecido considerablemente, sin embargo, no se entendería sin la presencia de Memo Rojas, quien por más de 30 años puso el nombre de México en lo más alto de las categorías de resistencia y a diferencia de muchos pilotos no solo triunfó en Europa, lo hizo también en el continente Americano.

Con 42 años de edad y una trayectoria envidiable, Guillermo Rojas Jr., decidió ponerle fin a su carrera y en Desde el Paddock tuvimos la oportunidad de platicar con él, nos contó cómo fue su viaje en las pistas de todo el mundo y lo difícil que es ser piloto.

¿En qué momento decidió Memo Rojas retirarse?

Sin duda alguna la edad fue un factor muy determinante en la decisión de Memo Rojas, aunque el punto crucial en el que comenzó a realmente plantearse un adiós de las pistas fue durante la pandemia del Covid, cuando todo fue más complicado en todos los sentidos.

“Es algo que yo ya venía pensando desde hace un par de años, no tanto pensar en el retiro como tal, pero cuando cumplí más de 42 años de edad, como que me empecé a cuestionar cuándo debía ser el momento de parar.

Me gustaría parar en un buen momento en mi carrera antes de de que bajara mi rendimiento. Ahora sí que en lo mejor de mi carrera, obviamente, después de la pandemia fueron años complicados. Todo el tema de los viajes se requirió de esfuerzos bien complicados para poder estar compitiendo. Eso me cansó un poco“

Memo Rojas, campeón de la Grand Am Series 2011 / Fotografía Mexsport

“También quería priorizar otras cosas en mi vida que que tenía en pausa. Mi vida personal ha estado un poco en pausa durante muchos años por por por todo el esfuerzo que hago como piloto”, nos confesó Memo.

La exitosa carrera de Memo Rojas

Memo Rojas, originario de la Ciudad de México, comenzó su aventura en las pistas cuando era tan solo un niño de 12 años y aunque en aquel momento la decisión de dedicarse al automovilismo fue más que arriesgada, en la actualidad puede mirar atrás y contemplar sus campeonatos en distintas categorías.

Campeón de Grand-Am | 2008, 2010, 2011, 2012

Campeón de 24 horas de Daytona | 2008, 2011, 2013

Campeón de 12 horas de Sebring | 2014

Campeón de European Le Mans Series LMP2 | 2017 Y 2019

¿Cómo definirías tu carrera? Creo que mi carrera la definiría como una carrera ganadora, porque tuve una racha muy buena de más de diez años, donde tenía casi más del cincuenta por ciento de efectividad.

Gané seis títulos en un período de doce años, casi cada dos años ganaba un título que es muy bueno y complicado en este deporte y eso fue lo que le dio la longevidad.

Ya pasé, digamos, la edad promedio de retiro de un piloto, pero pues ya sigo competitivo, sigo fuerte y obviamente eso le dio a la longevidad. Entonces así describiría mi carrera, exitosa.

Memo Rojas ganador de las 24 horas de Daytona / Fotografía Red Bull

El sueño de un niño se convirtió realidad

Memo tuvo que renunciar a una infancia normal; salir a jugar con sus amigos o los domingos a pasear con su familia, su vida se convirtió en una constante preparación para un sueño que se veía lejano y con eso tuvo que hacer ciertos sacrificio. Por eso le pedimos que le diera un mensaje a ese Memo que se atrevió a luchar por su sueño.

“Que todo va a estar bien. Hubo años bien difíciles, años de mucha ansiedad, años donde no sabía si estaba tomando las decisiones correctas, riesgos que tomé en mi vida, en muchas cosas a nivel personal para para buscar este sueño. Hoy le diría que todo va a estar bien, que sin miedo al éxito”

Memo Rojas, carrera Panamericana 2017 / Fotografía Red Bull Content Pool

“Sabía que uno de mis miedos era que si yo le apostaba a un deporte con el automovilismo las posibilidades de éxito eran bajas. Llegar a ser piloto profesional es bien difícil.

Hay muy pocas oportunidades, pero lo hice un poquito con fe y con confianza en mí mismo y yo decía ‘Bueno, si logro llegar a ser profesional ya va a ser un un gran logro’, pero jamás hubiera pensado tener una carrera con todos los títulos y tan longeva. Para mí ya es un éxito.”

El dominio de América y Europa de Memo Rojas

Memo Rojas tiene el privilegio de poder elegir entre varios de sus campeonatos al más especial, sin embargo, más que un título lo que más lo llena de orgullo es haber destacado en el automovilismo de Estados Unidos y en Europa, algo no todos los pilotos consiguen.

“Una de las cosas que más han destacado en mi carrera y quizá no se habla mucho, es que logré ganar de los dos lados del charco; ser campeón en Europa y en Estados Unidos, que se dice fácil, pero es hay muy pocos pilotos que lo logran en diferentes categorías porque el automovilismo americano es muy distinto al europeo.

Ha habido muchos casos de pilotos europeos que vienen a América y no alarman y viceversa. El poder triunfar y entender los dos automovilismo, el americano y el europeo para mí, es quizá uno de los logros más grandes“

Memo Rojas, 24 horas de Le Mans / Fotografía Escudería Telmex

Hay reconocimiento para los mexicanos

En los últimos años hemos escuchado que el automovilismo para los mexicanos es más complicado que para los pilotos europeos y si alguien vivió esas dificultades en carne propia fue Memo Rojas; falta de espacios, patrocinios y sobre todo la falta de confianza en su capacidad detrás del volante.

“En el automovilismo mundial los pilotos mexicanos ya somos reconocidos, ya hay una buena reputación que antes, cuando yo empezaba no. Era bien difícil buscar oportunidades, porque a los mexicanos nos veían como no tenemos tanta historia de automovilismo“

Memo Rojas, tercer lugar en las 24 horas de Le Mans, 2017 / Fotografía Red Bull Content Pool

“A mí me tocó esa traición, me tocó poner mi granito de arena para ponernos o ganarnos ese lugar en el automovilismo mundial.

También veo que hay muchas más marcas y patrocinios involucrados, anteriormente era bien complicado el poder buscar patrocinios y todo eso ha ayudado mucho“

Infinitas gracias @memorojas15, por cada momento en el que nos pusiste el corazón #AMáximaVelocidad ?? pic.twitter.com/nG4XlUtbEP — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) December 13, 2023

La vida de Memo Rojas fuera de las pistas

Aunque Memo Rojas le puso fin a su trayectoria como piloto eso no quiere decir que estará alejado del automovilismo, por el contrario, seguirá presente como analista en Fox Sport, junto a Chacho López, Diego Mejía, Giselle Zarur y un gran equipo de expertos. Eso sí, nos aseguró que muy pronto nos dará buenas noticias de algunos proyectos que tiene en puerta.

¿Cómo ha sido tu experiencia como analista en Fox Sports? Para mí ha sido muy divertido porque me es muy natural hablar de lo que más me gusta y tengo mucha experiencia; conozco todo el tema técnico a detalle he podido aportar mucho a este equipo.

“Lo que más me interesa es que la gente que nos ve en Fox Sports pueda aprender conmigo partes del deporte que quizá la gente no entiende o no conoce, porque hay muchos, muchos fans nuevos en el automovilismo.

Es muy bonito el poder educarlos en este deporte que tanto queremos y sobre todo, que ha crecido mucho en los últimos años“.

Las palabras a sus colegas mexicanos

Checo Pérez, Pato O’Ward y Noel León son algunos de los pilotos mexicanos que igual que Memo Rojas buscan dejar una huella en forma de campeonatos, por eso, aprovechó para dedicarles algunas palabras a sus colegas y sobre todo a esos jóvenes que quieren probar suerte en el automovilismo.

“Ellos saben que el camino es complicado y el único consejo que les puedo dar a estos jóvenes es que; el camino es más duro de lo que se parece, de lo que se ve en redes sociales, de lo que se ve en televisión y que requiere un cien por ciento de dedicación. Hacer sacrificios personales más allá de lo que uno pensaría y que esos sacrificios solo los pueden hacer los que realmente tengan hambre“

Checo Pérez subió al podio en Las Vegas y es subcampepón de pilotos / Foto: Getty

Pato O’Ward estará con McLaren en 2024 – Foto: McLaren.com Noel León, piloto de F3

La temporada más complicada de Checo

Checo Pérez es un piloto más que experimentado en la Fórmula 1, sin embargo, en el 2023 vivió su temporada más complicada en sus más de diez años en el ‘Gran Circo’ y Memo Rojas no explicó desde el punto de vista de un piloto lo que pasó.

“Checo vivió una de las temporadas quizá más complicadas y de más presión que yo he vivido y elogio mucho a Checo porque aguantar lo que él aguantó, no cualquiera“

Sergio Pérez y Carola Martínez / Foto: schecoperez (Instagram)

Y cuando se tropezó se levantó y ahí está el subcampeonato, creo que la situación más complicada para Checo fue haber adaptado su estilo de manejo a un auto que evidentemente era muy rápido, pero que no favorecía el estilo de manejo“

Memo Rojas será uno de los pioneros más importantes del automovilismo mexicano a nivel mundial y a quien le tocó vivir momentos muy complicados y que sirvieron para abrirle las puertas a nuevas generaciones.

