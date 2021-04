¿Quiénes son los mexicanos que estarán en la nueva temporada de la MLS?

Regresa la MLS y con ella muchos mexicanos están involucrados en los diferentes equipos que participan en la competición, para que vean que el talento mexicano es como los gallos, cantan en cualquier corral y en Estados Unidos la cosa no es distinta, pues los mexas van a brillar con luz propia.

Son muchos los futbolistas mexicanos que estarán en la siguiente temporada de MLS y en roles más protagonistas que otros, pero contamos muchos juveniles que están en busca de demostrar todo el talento que tienen a su corta edad.

Como siempre, la MLS nos regala temporada a temporada partidos emocionantes, duelos increíbles, demostraciones de calidad en cada uno de los partidos y estaremos al pendiente de todos y cada uno de los mexicanos involucrados en estas acciones.

A continuación, haremos un pequeño repaso de los jugadores más destacados en los equipos de la MLS, desde Carlos Vela como el mejor jugador del torneo y a un joven Efraín Álvarez, quien recientemente fue convocado por la selección mexicana para la gira por Europa.

Carlos Vela, uno de nuestros jugadores más talentosos en la historia y eso estuvo a punto de hacer, historia, pues se quedó a un pasito de ganar la Concachampions con el LAFC. Carlos Vela quiere acrecentar su leyenda en Los Angeles, pues en 62 partidos que tiene con el equipo ha marcado 55 goles.

Su calidad goleadores lo hace ser siempre una de las figuras a seguir, sin importar que desde su llegada al Galaxy no ha marcado tantos goles como nos tiene acostumbrados. Esta temporada que arranca, viene con nueva mentalidad y mucho trabajo futbolístico para llevar al Galaxy a los primeros planos.

Inter de Miami lo recibió en 2020 y aunque ha tenido pocos partidos con el equipo, sigue en la búsqueda de brillar como uno de los mejores jugadores del torneo para dar el tan ansiado salto a Europa, que su equipo le ayudaría a dar.

El mediocampista mexicano es uno de los más regulares en el Galaxy, pues normalmente es uno de los pilares en el equipo y le da la solidez que necesita para llevar los balones a su compañero y compatriota, Javier Hernández y querrá seguir demostrando ese nivel que lo hace uno de los mejores de la MLS y un convocado seguro a la Selección Mexicana.

Velocita como él solo, dejo a los Tigres para llegar a uno de los equipos que más éxito que ha tenido, como lo es Atlanta United, siempre contendiente y en lo más alto de la tabla. Quiere surtir de balones a su compañero Josef Martínez y alcanzar un buen nivel que lo regrese a ser convocado nuevamente.

Goleador y con juventud, ya probó las mieles de jugar en Europa y esa calidad lo trajeron a México con las Chivas, equipo con el que lo consiguió todo y así llegó al Sporting Kansas City, equipo al que le promete anotaciones a racimos y después de 14 partidos registra 7 goles y va por más.

16 años y está considerado como uno de los talentos que explotará en un futuro no muy lejano, así que esta temporada con el Galaxy será una en la que estará bajo los reflectores y teniendo el respaldo de Jona Dos Santos y ‘Chicharito’, no dudamos en que brillará por su calidad.

Javier Eduardo se fue de México debido a las indisciplinas que vivió en Chivas, mucha calidad, pero no alcanzó a explotar a los niveles que se mencionaban de él. En la MLS, con el San Jose Earthquakes de Matías Almeyda, alguien que lo conoce a la perfección, buscará demostrarles a todos que lo que se habló de él, es verdad.

No days off for Chofis 🇲🇽@Verizon | @eduardochof19

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) March 19, 2021