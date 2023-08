Lo que necesitas saber: La edición 2023 de la Final Nacional Red Bull Batalla otorga un cupo para que un freestyler vaya a la Internacional a representar a México y acompañe a Aczino

Si eres fan de las batallas de freestyle, en Sopitas te tenemos dos grandes noticias. La primera, este sábado 26 de agosto de 2023 se llevará a cabo la Final Nacional Red Bull Batalla México 2023.

Y no sólo tendremos una cobertura especial desde el Palacio de los Deportes, sede de la edición del torneo de free, también tendremos una cobertura digital y en redes sociales, digna de un eventazo como el que viene.

La segunda gran noticia, es que te puedes ganar unos boletos para que vayas a emocionarte con los rimones que soltarán los MC’s participantes y abajo te diremos lo que tienes que hacer para ganar.

Cartel oficial de la Red Bull Batalla México 2023 – Foto: X (@redbullbatalla)

¿Cómo ganar boletos para la Final Nacional Red Bull Batalla México 2023?

En Sopitas.com preparamos la mejor cobertura sobre el torneo nacional más importante de freestyle, pero, también queremos consentir a los sopilectores yq que se lancen al Palacio de los Deportes.

Básicamente, te regalaremos unos cuantos pases dobles que para que este 26 de agosto te vayas a gritar las barras y punchlines de la Final Nacional Red Bull Batalla México 2023.

¿Qué debes hacer? Aquí te dejamos las instrucciones y ¡mucha suerte!

Abajo encontrarás un quiz, el cual debes responder de manera correcta para tener una calificación de 10. Si fallas en alguna pregunta, puedes hacer el quiz las veces que sean necesarias. Una vez que tengas calificación de 10, toma una captura de pantalla. Publica esta captura de pantalla en una historia en tu cuenta de intagram y etiqueta la cuenta de Sopitasdeportes. Ve directo al siguiente formulario (AQUÍ EL LINK AL FORMULARIO), coloca tus datos para contactarte en caso de que sea ganador o ganadora y adjunta una captura de pantalla de tu publicación en Instagram

Trofeo de la Final Nacional Red Bull Batalla – Foto: Redbull.com

IMPORTANTE

– Deberán seguir a SopitasDeportes en sus redes sociales (Facebook, e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Pondremos el nombre de las personas que resulten ganadoras en esta nota el jueves 24 de agosto.

– Esta dinámica comienza el 22 de agosto y termina el 24 de agosto de 2023 a las 19:30 horas.

– El ganador será notificado el 24 de agosto de 2023 (así que estén muy atentos a sus mails y en el Newslatter).

– Es importante que sus cuentas de Instagram no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Este concurso es para mayores de edad.

-Esta dinámica es sólo para la ciudad de México y área metropolitana

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

Ahora sí, a lo que vamos con el Quiz para medir tus conocimientos en las batallas nacionales de freestyle

¿En qué año fue la primera Final Nacional de Red Bull Batalla? Trofeo de la Final Nacional Red Bull Batalla - Foto: Redbull.com 2008

2006

2007

2005 ¿Quién es el primer campeón de Red Bull Batalla México? Red Bull Batalla de los Gallos - Foto: Twitter (@RedBullBatalla) Heyzer

Eptos

T-Killa

Aczino ¿Cuánto tiempo duró el parón de Red Bull Batalla en México? La Red Bull Batalla en México - Foto: Captura de pantalla 4 años de 2009 a 2012

3 años de 2010 a 2012

5 años de 2008 a 2012

1 año de 2009 a 2010 ¿En qué año fue la primera Final Nacional de Aczino? Aczino es el rapero mexicano mejor posicionado en en la lista de Billboard - Foto: Getty Images 2014

2015

2016

2017 Años en los que Jony Beltrán ganó sus títulos nacionales de Red Bull Batalla Jony Beltrán, bicampeón de Red Bull Batalla México - Foto: Facebook (Red Bull Batalla) 2013 y 2015

2015 y 2016

2013 y 2016

2012 y 2014 Años en los que Rapder consiguió sus títulos de Red Bull Batalla Rapder con la medalla de campeón de Red Bull Batalla Nacional México - Foto: Instagram (@rapder_gld) 2019 y 2020

2018 y 2020

2020 y 2021

2018 y 2022 ¿A quién venció Yoiker para ganar el título de 2022? Yoiker en la Final Nacional de Red Bull Batalla 2022 - Foto: Cortesía Red Bull Lancer Lirical

Garza

Soto

Skiper ¿Dónde se llevará a cabo la Final Nacional Red Bull Batalla 2023? Cartel oficial de la Red Bull Batalla México 2023 - Foto: X (@redbullbatalla) Monterrey

CDMX

Guadalajara

Cancún ¿Cuántas mujeres han participado en la historia de las Finales Nacionales? Azuky, una de las mujeres a seguir en el freestyle - Foto: Especial 2

3

4

5 ¿Quién es el MC con más victorias en Finales Nacionales Red Bull Batalla México? Foto: Especial Skiper con 16

Aczino con 12

Rapder con 11

Jony Beltrán con 8 Ver resultado Tu resultado: Revisar las respuestas Lo sentimos, no se encontraron resultados. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. ¡No entraste al beat! DJ Sonicko te dio la entrada, pero nada más no supiste entrar. Tranquilo, práctica en casa y vuelve a internarlo Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Serko Fu te diría: ¿Vas a permitir eso? A esto del freestyle medio le sabes, pero seguramente si practicas mejorarás en los patrones Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Te quedaste a un pasito de quitarle el título a Yoiker Yoiker sudo frío con la posibilidad de perder su campeonato, pero te quedaste a un pasito de levantar título Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Aczino estaría orgulloso de ti Lograste saberte todas y cada una de las respuestas de este Quiz, el "mejor maldito freestylero que se ha parido" estaría orgulloso de ti Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados

