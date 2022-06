El Covid ha vuelto a la escena deportiva y en Wimbledon el tema cada vez cobra mayor fuerza, primero porque Alizé Cornet reveló (por error) que hubo un brote importante en Roland Garros y gracias a un pacto entre jugadores, no salieron a la luz. El otro motivo es la baja de dos jugadores que dieron positivo.

Para la segunda jornada del Grand Slam que se juega en pasto se dio a conocer que tanto Matteo Berrettini como Marin Cilic arrojaron resultados positivos, por lo que ninguno de los dos podrá jugar.

Rafael Nada, quien ha sido una voz crítica contra quienes se oponen a las vacunas, superó la primera ronda del torneo que se celebrar en el All England Club, sin embargo, será uno de los jugadores que estará bajo observación, ya que entrenó con Berrettini, quien ocupa el undécimo lugar de la clasificación de la ATP.

Rafael Nadal podría contagiarse

En ese sentido, el tenista español aseguró que no cuenta con síntomas, pero en caso de que arroje una prueba positiva, lo hará saber y actuará conforme a los protocolos.

“Es difícil ser contacto estrecho al aire libre, pero todo puede pasar. Yo estoy bien, me siento bien, sin problemas. Lo siento por él porque venía jugando muy bien. Me puedo imaginar lo triste que debe estar”, mencionó el ibérico.

“Espero no verme en ese lugar. Si me veo, actuaré de la manera más responsable posible. Para mí depende mucho de las situaciones, pero la salud general va por delante de cualquier otra cosa”, indicó Nadal.

Tras la confesión de Alizé Cornet se podrían espera un endurecimiento en cuanto a medidas sanitarias en Wimbledon, con el fin de detectar casos y a la vez poderlos controlar.

Los contagios en Inglaterra aumentan considerablemente

En varias partes del mundo, incluido México, se han reportado incrementos en cuanto a contagios, aunque a diferencia de otras olas, esta ha sido silenciosa en el sentido que la gran mayoría de los contagiados no ha requerido hospitalización.

“La enfermedad está siendo más leve en este momento. No tengo la información y no tengo todos los números, pero es lo que veo con la gente que lo están pasando. Creo que está perdiendo letalidad. De todos modos, es un debate mucho más profundo y no estoy preparado para analizarlo“, indicó Nadal, de acuerdo con ESPN.

En Inglaterra se reportan cerca de 16 mil nuevos casos cada día desde el 20 de junio, aunque el promedio tiende a subir. Tan solo el lunes 27 de junio se reportaron 47 mil nuevos casos, lo que representa la cifra más alta desde el mes de abril.