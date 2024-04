Lo que necesitas saber: Rafael Nadal sólo ha disputado un torneo en lo que va del 2024

Rafael Nadal volverá jugar tenis a casi un mes de iniciar Roland Garros. El jugador español anunció “de último momento” su participación en el torneo de ATP 500 de Barcelona, luego de perderse el torneo de Montecarlo debido a las molestias físicas en abdomen y cadera que lo han apartado de los grandes torneos en el último año.

Nadal jugó el torneo de Brisbane, en Australia, del cual se despidió en Cuartos de Final ante Jordan Thompson. Aquel partido lo terminó con molestias y después anunció su ausencia en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

Tres meses después, Nadal sorprendió a más de uno al anunciar su regreso. “Llegué aquí un poco decisión de último momento, porque no sabía si iba a poder jugar. Mañana (martes 16 de abril) voy a estar en pista”, indicó el mallorquín, quien en su primer partido enfrentará al italiano Flavio Cobolli, quien ocupa el sitio 62 en el ranking de la ATP.

Última vez de Nadal en el ATP Barcelona… el retiro acecha

Durante la conferencia de prensa, Rafael Nadal indicó que se toma esta aparición en el ATP de Barcelona como su última oportunidad en la capital catalana, lo cual deja otro guiño más hacia el retiro y será cuestión de ver la forma en la cual evoluciona a lo largo del torneo catalán para pensar en Roland Garros.

“La pregunta es, ¿puedo o no puedo? Vengo de dos años difíciles: mi cuerpo no me ha dejado seguir el calendario. No sé qué puede pasar en el futuro, pero lo afronto como mi última aparición en el Godó (Barcelona). No quiero dejar de ser competitivo. Han sido días muy duros, física y mentalmente, pero los días buenos lo están compensando”, afirmó.

“No estar en Montecarlo la semana pasada me dolió. Pero las cosas mejoraron. Me siento listo para jugar mañana. Tengo esa ilusión”, indicó el tenista español.

Los caminos de Nadal llevan hacia Roland Garros

El regreso de Nadal no sólo es una buena noticia en términos generales para el tenis, sino que esta vuelta a las canchas se da justo en la parte favorita de la calendario para la leyenda española, en la cual se juega sobre superficie de arcilla, en la cual Rafa es el mejor de la historia.

De los 22 Grand Slams en su colección, 14 los ha conseguido sobre la arcilla de Roland Garros y el hecho de jugar en Barcelona aumentan nutren las esperanzas de verlo, tal vez por última ocasión, en el torno francés más importante del calendario y para el cual ha enfocado los tiempos y procesos de recuperación. “No me pongo fecha límite, la vida te va marcando el camino”.

La última vez que Nadal ganó en Roland Garros fue en 2022, tras vencer al noruego Casper Ruud. Previamente había eliminado en cuartos de final a Novak Djokovic y en semifinales a Alexander Zverev. En caso de llegar bien al torneo que inicia el 20 de mayo, Nadal tendría un cuadro simular en cuanto a complejidad, pues debido a su ausencia por lesiones ha caído hasta el sitio 644 en el ranking de la ATP.

El viacrucis de Roland Garros rumbo a Roland Garros

2 de enero: Nadal regresa a jugar en singles de Brisbane después 345 días de ausencia



5 de enero: Es eliminado del ATP 250 de Brisbane con dolores de cadera.



7 de enero: Nadal anuncia su baja del Abierto de Australia.



4 de marzo: El mallorquín juega un partido de exhibición en Las Vegas, contra Carlos Alcaraz, lo que hacia suponer su regreso a las competencias.



6 de marzo: Rafa anuncia su ausencia en Indian Wells a un día de su partido contra Milos Raonic: “Todos saben que hice una prueba este fin de semana, pero no me encuentro preparado para jugar al más alto nivel”.



4 de abril: El español comunica que no participará en el Masters de Montecarlo: “Mi cuerpo simplemente no me lo permite”



15 de abril: Anuncia su regreso a las canchas para el ATP 500 de Barcelona

