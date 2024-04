Lo que necesitas saber: Rafael Nadal sólo ha jugado un torneo en el 2024, además de un juego de exhibición

Duele decirlo, pero el final de la carrera de Rafael Nadal parece que se acera luego de que el tenista español confirmara su baja del Masters de Montecarlo debido a que “mi cuerpo simplemente no me lo permite”. Esto sucede a sólo seis semanas del arranque del segundo Grand Slam del año, Roland Garros, el cual ha sido conquistado por Nadal en 14 ocasiones.

Roland Garros comenzará a jugarse el lunes 20 de mayo y finalizará el domingo 9 de junio.

¿Qué pasa con Rafael Nadal?

A través de un comunicado en X, Rafael Nadal comunicó su ausencia en el torneo, aunque no especificó el tipo de lesión o molestia que le impide jugar en Mónaco, donde se realizará el Masters de Montecarlo del 7 al 14 de abril.

“Son momentos muy difíciles para mí desde el punto de vista deportivo. Lamentablemente tengo que decirles que no voy a jugar en Montecarlo. Mi cuerpo simplemente no me lo permite. Aunque estoy trabajando duro y haciendo el máximo esfuerzo cada día con todas las ganas de jugar y volver a competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la verdad es que hoy no puedo jugar.

“No tienes idea de lo difícil que es para mí no poder jugar estos eventos. Lo único que puedo hacer es aceptar la situación y tratar de mirar al futuro inmediato manteniendo la emoción y las ganas de jugar para darme la oportunidad de que las cosas mejoren”, compartió Nadal.

Un 2024 lleno de lesiones que hacen pensar en el retiro

Rafael Nadal había dado a entender en 2023 que era muy posible que el 2024 fuera su último año como profesional, sin embargo, después aclaró que si bien el retiro se acerca, no necesariamente sucedería en 2024.

Sin embargo, el año actual no ha sido nada sencillo para el mallorquín, quien ya se tuvo que ausentar del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, después de haber estado fuera casi todo el 2023. En marzo se retiró del Indian Wells, de modo que Montecarlo representa su tercera baja en el año y la gran pregunta es ¿Podrá jugar en Roland Garros?

Hasta ahora, el único torneo que ha disputado es el ATP 250 de Brisbane, el cual abandonó en Cuartos de Final tras una derrota contra Jordan Thompson, contra quien refirió molestias en la cadera. “El problema está en una zona similar a la del año pasado, pero no es lo mismo”, indicó en aquella ocasión.

Cronología de Rafael Nadal en 2024

2 de enero: Nadal regresa a jugar en singles de Brisbane después 345 días de ausencia



5 de enero: Es eliminado del ATP 250 de Brisbane con dolores de cadera.



7 de enero: Nadal anuncia su baja del Abierto de Australia.



4 de marzo: El mallorquín juega un partido de exhibición en Las Vegas, contra Carlos Alcaraz, lo que hacia suponer su regreso a las competencias.



6 de marzo: Rafa anuncia su ausencia en Indian Wells a un día de su partido contra Milos Raonic: “Todos saben que hice una prueba este fin de semana, pero no me encuentro preparado para jugar al más alto nivel”.



4 de abril: El español comunica que no participará en el Masters de Montecarlo: “Mi cuerpo simplemente no me lo permite”.

