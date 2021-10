Raheem Sterling abre la posibilidad de salir del Manchester City: 5 equipos que podrían contrartalo

Caos interno en el Manchester City, pues Raheem Sterling soltó una bomba que no caerá nada bien entre la directiva de los ‘Cityzens’. En entrevista con Business of Sport US Summit, el inglés admitió que entre sus planes no descarta irse del equipo cuando termine su contrato a final de temporada. Khé?

“Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Debería aprender un idioma. Me gusta bastante el acento francés y el español“, dijo Raheem Sterling en la entrevista sobre sus posibles destinos al salir del ManCity.

El momento que vive Sterling con el Manchester City de Pep Guardiola no es el que hubiera deseado, dejó de ser el de un titular indiscutible, pues ya está adaptando el rol de recambio para la ofensiva del equipo y falta que los ‘Cityzens’ se refuercen en el mercado invernal.

Este nuevo papel en el Manchester City no le agrada tanto a Raheem Sterling, pues en este momento de la temporada prefiere salir del equipo a un club en el que pueda tener más oportunidades de jugar como titular o ser protagonista.

Guardiola también tuvo algunas palabras en rueda de prensa: “No sabía que consideraba irse. Es nuestro jugador y espero que lo siga siendo. No puedo asegurar a nadie cuántos minutos van a jugar, todos tienen que hablar sobre el césped. Yo quiero que sean felices. Tienen que estar contentos de estar en el club, si no lo son deben tomar una decisión“.

¿A qué equipos podría ir Raheem Sterling?

Barcelona

Si el contrato de Raheem Sterling llega a acabarse y puede ir libre a cualquier equipo, el Barcelona sería una opción idea de ambas partes. El club catalán ya ha mostrado interés por el jugador y si se concreta la no renovación de Ousmane Dembelé, la banda le pertenecería a Sterling.

Al ser un jugador libre, eso le ayudaría al Barcelona a ficharlo más fácil debido a los problemas económicos que tiene el equipo, además, Raheem Sterling ya adelantó que España sería uno de sus destinos para probar suerte y hasta tendría la intención de comenzar a hablar español.

Newcastle

Cada que aparezca la posibilidad de fichar a un jugador de élite, tiene que estar el nombre del Newcastle. Sus millonarios dueños quieren tener un conjunto de calidad para poder llegar a los objetivos que se marcan y tener a Raheem Sterling como estrella principal, no le caería nada mal a ninguno.

Además, el que pudiera llegar con las ‘Urracas’ a coste cero, le ayudaría al equipo y al mismo Sterling para rodearlo de fichajes para poder competir y pelearle de tú a tú a los que podrían ser sus ex equipos, el Manchester City y el Liverpool.

Arsenal

Los ‘Gunners’ necesitan urgentemente una renovación, desafortunadamente no ha hecho los fichajes correctos para que suceda, pero con Raheem Sterling tendrían una oportunidad de oro para regresar a los primeros planos de la Premier League.

Arsenal es un equipo de tradición y con una posible compra del equipo por un magnate de las empresas mundiales, no sería descabellado que Sterling sea el eje central de un proyecto deportivo, muy similar al que propondría el Newcastle.

Juventus

Durante el último mercado de fichajes, se hablaba de la posibilidad de un intercambio entre el ManCity y la Juventus, Sterling por Cristiano Ronaldo. No se pudo dar, pero el interés de la ‘Vecchia Signora‘ por el inglés es bien sabido.

Juventus necesita figuras si quiere recuperar el terreno perdido en la Serie A y volver a ser un contendiente de peso en la Champions League, además, tiene la banda izquierda libre para que Raheem Sterling pueda disfrutar al máximo.

PSG

El PSG es un equipo que no se cansa de tener estrellas en su plantilla y Raheem Sterling no escondió que Francia es un lugar tentador para seguir su carrera como futbolista, desafortunadamente para él, el único inconveniente, es la sobrepoblación de atacantes en el equipo parisino.

Raheem Sterling podría tener una oportunidad si Mbappé llegara a salir del equipo, aunque para saber eso todavía falta mucho y es prácticamente un volado, así que, la última decisión la tendrá Raheem Sterling y veremos en qué equipo termina o se queda con el Manchester City.