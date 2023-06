Cuando Tessla y Serko Fu se unieron para revelar a los participantes de la Final Nacional Red Bull Batalla México, una de las gratas sorpresas fue el regreso de Rapder.

La ‘Bestia de Occidente’ lleva un buen rato compitiendo en las Finales Nacionales de Red Bull Batalla, desde 2017 que debutó en este tipo de competencias de freestyle.

Ha participado en cuatro ediciones, ganando dos de ellas (2018 y 2020), en 2021 no compitió y en la edición 2022 de la Final Nacional de Red Bull Batalla, tuvo la oportunidad de ser juez.

Rapder, campeón Internacional y bicampeón nacional de Red Bull Batalla – Foto: Cortesía Red Bull

En este 2023, cuando el nombre de Rapder apareció en las manos de Tessla y Serko Fu, fue una auténtica sorpresa porque competidores como la ‘Bestia de Occidente’ aportan un ingrediente extra a la compe.

“Yo no dije que ya no voy a volver a batallar, sólo se dio la oportunidad de juecear. Dije, vamos a juecear, pero yo siempre dije que iba a competir este año y también el que sigue y el que sigue; todavía queda Rapder para rato“, dijo en exclusiva para Sopitas.com.

Rapder en una batalla de Freestyle de USN – Foto: Getty Images

Tuvimos la oportunidad de hablar con Rapder y esto nos dijo sobre su regreso a Red Bull Batalla Final Nacional

Sobre qué espera del regreso a la competición más importante de freestyle en México

“Es una gran prueba, de saber qué es lo que está pasando actualmente en el freestyle de la nación, saber qué nivel estoy consiguiendo para saber la mejoría que puedo llevar, con qué cara puedo llegar a un campeonato internacional para representar al país“, nos dijo Rapder.

“Más que un logro de campeonar, es un nivel de compromiso personal, de querer ir y dejar un mejor espectáculo del que he estado haciendo los años anteriores“, agregó.

Es el máximo favorito, ¿existe presión extra para Rapder al ser bicampeón nacional?

“La verdad es que, me siento muy tranquilo, no es una presión para mí el tener estos reconocimientos, es algo que me hace sentir más seguro, más no confiado“, confirmó la ‘Bestia de Occidente’.

“Tienes buenos resultados en Red Bull, tienes muy buenas estadísticas cuando llegas a las finales; para mí eso a nivel mental es un ‘tienes todo para ganar’, no puedes no ganar. Es algo que me aligera el estrés y los nervios“, finalizó.

Rapder debutó en la FMS Argentina – Foto: Instagram (@fmsarg)

Sus oponentes ideales en una hipotética final de Red Bull Batalla Nacional

Para nadie es un secreto, que además de Rapder, otro de los regresos esperados es el de Jony Beltrán, también bicampeón nacional, así que, es un duelo de ensueño.

“Es una final que a mi me gustaría tener, precisamente por esa situación de ver cómo andamos a nivel competitivo, más porque yo voy a estar compitiendo en Argentina y él está compitiendo en Caribe, entonces sería una buena final para saber en que momento profesional se encuentra cada uno“, dijo Rapder.

Jony B y Rapder – Foto: Instagram (@rapder_gdl)

Peeeeeeeeeeeeeero, además de Jony B, Rapder puso un nombre sobre la mesa en referencia a otra de las hipotéticas finales que podría tener en Red Bull Batalla Nacional.

“Creo que me gustaría una final contra Saturno, es un chavo que venimos viendo como un talento bastante desarrollable, que tiene bastante potencial y ya se ha enfrentado con alguno que otro de la liga y ha hecho muy buenas batallas, siento que sería una buena final“, aseguró.

Rapder con la medalla de campeón de Red Bull Batalla Nacional México – Foto: Instagram (@rapder_gld)

Recordando pasadas Red Bull Batalla, ¿Cuál es la rima que más le dolió y cuál la que le sorprendió?

“El RC en Tijuana, porque un año antes de esa Nacional, en 2017 me enfrenté con RC y le dije algo como de ‘sólo estás aquí por los jurados’, no me acuerdo exactamente cómo lo dije, pero, al año siguiente me vuelvo a enfrentar a RC y me dijo exactamente las mismas palabras, la misma rima que yo le dije el año pasado y fue como ‘ah, te esperaste un año para soltar exactamente lo mismo que yo te dije y te lo gritaron’“, nos comentó.

¿Y la que más le sorprendió? “La que me dijo Lobo, cuando perdí con él en 2019. Me dijo ‘nadie le roba al lobo y se queda tan tranquilo’, no es que me doliera, pero sí me impresionó, aprovechaste el momento para decir esta rima“, menciona Rapder.