Lo que necesitas saber: Raúl Jiménez disputó tres temporadas con el Fulham en la Premier League

Ahora sí ya es oficial. Raúl Jiménez no renovará contrato con el Fulham, por lo cual el delantero mexicano está en la búsqueda de un nuevo club en calidad de agente libre. El club de la Premier League compartió una publicación con los nombres de los jugadores cuyos contratos han expirado y en esa lista se encuentra el mexicano.

Raúl Jiménez jugó tres temporadas con el Fulham después de terminar su vínculo con el Wolverhampton y en dos campañas el mexicano logró recuperar el nivel futbolístico que se le conoció con los Wolves y marcó un total de 31 goles.

Raúl Jiménez marcó 31 goles con el Fulham / Foto: @FulhamFC

Fulham se despide de Raúl Jiménez

A través de un comunicado, Fulham agradeció la aportación de los 14 jugadores que terminaron contrato en esta temporada.

“Nos gustaría agradecerles a todos los jugadores por sus servicios y esfuerzos durante su tiempo en el Fulham y les deseamos la mejor de la suerte durante el próximo capítulo de sus carreras”, indica el club.

Los contratos expirados del Fulham

Raúl Jiménez jugará el Mundial sin equipo

Esto quiere decir que Raúl Jiménez disputará su cuarto Mundial sin equipo, o dicho de otra manera, durante la Copa del Mundo el mexicano estará buscando club.

De acuerdo con algunos rumores, Raúl Jiménez tiene al menos dos opciones para continuar con su carrera, una de ellas es en la Liga MX con el América, el club con el que debutó, pero también se le ha relacionado con un regreso al Wolverhampton, que descendió a la Championship.