Lo que necesitas saber: Raúl Jiménez ya igualó a Alexis Sánchez y le faltan 6 goles para la marca de Luis Suárez

Raúl Jiménez cerró el 2025 de forma espectacular, con dos goles en los dos últimos partidos del Fulham en la Premier League. Con ello escala en una tabla histórica de la que no se habla mucho, pero que resulta algo increíble: La lista de máximos goleadores latinos en la liga inglesa.

¿En qué lugar va Raúl Jiménez? Pues nada menos que en el séptimo puesto, empatado con Alexis Sánchez, y a unos cuantos goles de alcanzar a Luis Suárez. ¡Qué locura si supera al uruguayo!

Raúl Jiménez durante el juego entre West Ham vs Fulham / Fotografía @premierleague

Raúl Jiménez, en la lista de máximos goleadores latinos de la Premier League

Raúl Jiménez cierra el 2025 con 63 goles desde que llegó a la Premier League. Lo dicho, de momento está empatado con Alexis Sánchez en el séptimo lugar de dicha tabla histórica, misma donde también nos encontramos al Chicharito. ¡Un lobo legendario!

Así la lista al momento:

1.- Kun Agüero – 184 goles

2.- Carlos Tévez – 84 goles

3.- Roberto Firmino – 82 goles

4.- Gabriel Jesús – 76 goles

5.- Richarlison – 71 goles

6.- Luis Suárez – 69 goles

7.- Alexis Sánchez – 63 goles

7.- Raúl Jiménez – 63 goles

9.- Gustavo Poyet – 54 goles

10.- ‘Chicharito’ Hernández – 53 goles

A Raúl Jiménez le faltan 6 goles para igualar a Luis Suárez, lo que podría suceder esta misma temporada en 2026. Para ser el máximo goleador latino sí le resta muchísimo más y honestamente se ve difícil que lo consiga, pues necesita 122 goles para ello.

Foto: @FulhamFC

Raúl Jiménez también es de los máximos goleadores americanos en la historia de la Premier League

Hacer la lista incluyendo sólo a latinos, provoca que no puedan ser considerados jugadores de Estados Unidos o el Caribe, pero tampoco hay mucha diferencia si hacemos un Top 10 de goleadores americanos en la Premier League.

A la lista se unirían solamente Dwight Yorke, de Trinidad y Tobago, que ocuparía el segundo lugar con sus 123 anotaciones en la liga inglesa; y también Clint Dempsey, quien marcó 57 goles y treparía al décimo puesto. Gustavo Poyet y Chicharito quedarían fuera del Top 10, mientras que Raúl descendería al octavo lugar.

Obvio acá le daremos seguimiento a cada gol que se rife Raúl Jiménez para ver cómo escala entre los máximos goleadores latinos y americanos de la Premier League.