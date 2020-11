Reportan que Raúl Jiménez ha reaccionado bien a tratamiento tras choque con David Luiz

Las buenas noticias han llegado después de las dramáticas escenas en la Premier League con el mexicano Raúl Jiménez, quien quedó inconsciente sobre el terreno de juego después de un fuerte choque de cabezas con David Luiz en el juego entre Wolverhampton y Arsenal.

El mexicano tuvo que salir de la cancha en camilla y con oxígeno, para después ser trasladado a un hospital para descartar daños y recibir tratamiento.

Poco antes del terminar el partido, con triunfo de los Wolves 2-1, comenzaron a surgir reportes que indicaban que el mexicano ya estaba consciente en el hospital y que había reaccionado bien al tratamiento al que fue sometido.

Los reportes fueron confirmados por el club una vez finalizado el partido, además informó que el jugador sería sometido a otros estudios para descartar daños, por lo que permanecerá al menos unas horas más en un hospital de Londres.

“La lesión en la cabeza de Raúl Jiménez está siendo evaluada con una exploración en un hospital de Londres. Continuaremos con actualizaciones con más información tan pronto como la tengamos”, compartió el club.

Raul’s head injury is being assessed with a scan at a London hospital.

We will continue to update with more information as soon as we have it. pic.twitter.com/y2lowSYUxD

