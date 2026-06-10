Lo que necesitas saber: Raúl Jiménez le ganó un título a Cruz Azul en 2013

Raúl Jiménez no siempre fue delantero. Durante un periodo de su infancia jugó como portero porque su sueño era ser como Jorge Campos, su primer ídolo y por quien vestía uniformes coloridos, similares a los que usaba el entonces guardameta de la Selección Mexicana y de los Pumas.

Para ese entonces, Raúl Jiménez vivía en el estado de Hidalgo, en Tepeji del Río y pertenecía a una a la escuela de Cruz Azul. Hacia menos de 20 minutos desde su casa hacia Ciudad Cooperativa Cruz Azul, el lugar de origen del equipo cementero.

Raúl Jiménez en Cruz Azul

Raúl Jiménez quería ser como Jorge Campos en Cruz Azul

En 1997 ese ídolo al que tanta admiraba terminó fichando en su equipo favorito. Sí, Jorge Campos firmó como refuerzo estrella de Cruz Azul, aunque debido a una lesión jugó muy poco, además el equipo tenía en el arco a Nicolás Navarro y emergió Oscar ‘Conejo’ Pérez, así que Campos terminó jugando como delantero durante la liguilla.

La afición de Raúl Jiménez por Cruz Azul creció aún más porque La Máquina se coronó en el torneo Invierno 97. “Le tocó ver a Cruz Azul campeón y lo festejó conmigo”, recuerda su padre, Raúl Jiménez Vega.

Jorge Campos en Cruz Azul / Mexsport

Raúl Jiménez, de irle a Cruz Azul a ser figura del América

Fue a finales de 1997 cuando su familia se tuvo que mudar a la Ciudad de México y se establecieron en la colonia Jardín Balbuena, la misma colonia donde creció Hugo Sánchez. El pequeño Raúl hizo pruebas en Cruz Azul y se quedó, de modo que entrenaba en La Noria.

Sin embargo el recorrido que hacía él junto a sus padres era de 23 kilómetros y su papá recuerda que al pequeño Raúl a veces no le daba tiempo de comer y hacer la tarea, por lo tanto decidieron cambiarlo a la escuela de la América, en Coapa, un lugar más accesible respecto a la distancia.

Una de las principales preocupaciones de Raúl Jiménez estaba en el hecho de jugar contra Cruz Azul. “Me decía: ‘papá, ¿cómo le voy a meter un gol a Cruz Azul?, vamos contra la Máquina’. Era pequeñín y tenía ese conflicto”, dijo de acuerdo con Mediotiempo.

Raúl Jiménez en América

Poco a poco se fue identificado con los colores del América, así que ese conflicto en los juegos contra Cruz Azul se fue diluyendo y en 2013, ya como un delantero consolidado en el América, marcó uno de los penales con los cuales las Águilas frustraron el título de La Máquina en el Estadio Azteca.