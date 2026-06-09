Lo que necesitas saber: Raúl Jiménez jugó con los Wolves desde el 2018 y hasta el 2023.

Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz y por ello Raúl Jiménez volverá a vestir los colores del Wolverhampton para ayudarle a regresar a la Premier League. Acá les contamos que el Fulham anunció su salida del equipo, días antes del inicio del Mundial 2026, así que en realidad no andará buscando equipo durante la Copa del Mundo.

Raúl Jiménez tendrá que despedirse de la Premier League porque los Wolves descendieron al Championship en la temporada recién terminada, así que este movimiento es un gran fichaje para un equipo de Segunda División.

“Los Wolves han completado el fichaje del legendario delantero Raúl Jiménez, trayendo de vuelta a Molineux a uno de los jugadores más emblemáticos de la historia moderna del club”, indica el club en un comunicado.

Raúl Jiménez vuelve con los Wolves

Raúl Jiménez regresa con el Wolverhampton

Raúl Jiménez firmó un contrato de dos años con los Wolves con opción a extenderlo uno más, así que en caso de ascender en 2027 el mexicano aún tendrá contrato para volver a jugar en la Premier League.

“El mexicano regresa a los Wolves con un contrato de dos años con opción a otros doce meses más, tras haberse asegurado ya un lugar entre los mejores delanteros que han representado al Old Gold en la historia, y el más grande en la era de la Premier League del club”, dice el comunicado.



There’s something that the Wolves want you to know… pic.twitter.com/YyuEW44Qqc — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

La buena noticia para los bolsillos del club es que lograron firmar al mexicano como agente libre, sin necesidad de negociar su compra con el Fulham.

¿Dónde jugarán los Wolves la siguiente temporada?

Los Wolves jugarán la siguiente temporada en el Championship. No pudieron mantenerse en la Premier League y descendieron junto al West Ham y el Burnley.

No sabemos qué tan jugosas fueron las ofertas que recibió Raúl del futbol mexicano, pero al parecer no fueron tan buenas para convencerlo de cambiar el Championship por la Liga MX.