¿Qué es la pubalgia y qué tanto afectaría a Raúl Jiménez rumbo a Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 está a menos de dos meses de arrancar y en México los problemas no terminan. Más allá de las dudas que tenga el ‘Tata’ Martino sobre sus delanteros, Raúl Jiménez sigue con problemas físicos que podrían dejarlo fuera del torneo.

El futbolista del Wolverhampton no tuvo actividad contra Perú y ya no estará con el conjunto azteca para el amistoso ante Colombia. Jiménez, Funes Mori, Jorge Sánchez, Luis Romo y Héctor Herrera dejarán la concentración del Tri, según informó la Dirección de Selecciones Nacionales.

¿Pero qué está pasando con Raúl Jiménez? Los rumores apuntan a que padece una pubalgia, que le impide jugar con regularidad en su club.

¿Qué es una pubalgia y cómo afecta a los futbolistas?

La pubalgia es una lesión común entre los futbolistas. Se trata de una serie de dolencias que afecta a los grupos musculares y provoca dolores, especialmente en el pubis; puede presentarse por sobrecargas musculares o sobreesfuerzos provocados por la actividad física.

Antes de Raúl Jiménez, hemos visto a futbolistas como Lionel Messi y Marco Reus ser diagnosticados con pubalgia. La recuperación suele ser larga; sin embargo, en algunos casos incluso necesita cirugía.

Con base en esto, podemos concluir que la presencia de Jiménez en Qatar 2022 es una incógnita muy grande. Además, lo ideal sería no forzarlo.

Lo que se dice sobre Raúl Jiménez en Selección Mexicana

A pesar de que la ilusión se mantiene, Raúl Jiménez dejó ver que ya aceptó la posibilidad de perderse el Mundial de Qatar 2022. En conferencia previa al México vs Perú, declaró que no sería lógico viajar si está lastimado.

“La intención es que yo esté y me recupere lo más rápido posible de la lesión e ir; no sé si no estando disponible tenga sentido que vaya. Eso ya es decisión del cuerpo técnico y de mi club, pero yo estoy trabajando y mentalizado de que llego“, explicó el ‘Lobo Mexicano’.

Por su parte, Gerardo Martino habló sobre la situación que atraviesa Raúl Jiménez. Después del partido amistoso contra Perú, el director técnico dijo que espera que recuperación sea exitosa, hasta llevar al delantero a Qatar 2022.

“Soy optimista. La lesión preocupa, pero el objetivo es ayudar a que se pueda recuperar y que no tire la toalla, que piense que va a llegar. Que no le cambie la cabeza. Cuando fui a comer con él vi que está positivo. Hay que atender su lesión y no debe de dejar de estar positivo“.

