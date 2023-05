El momento del adiós definitivo de Raúl Jiménez con el Wolverhampton está próximo. El mexicano se despidió de la que ha sido su afición desde la temporada 2018-19 después del último partido que jugaron os Wolves como local en el Molineux Stadium, ante el Everton, que rescató el empate 1-1 en el último minuto.

El mexicano fue a la banca, sin embargo no tuvo actividad, situación que le reclamaron al técnico de los Wolves, Julen Lopetegui, quien no le dio ni cinco minutitos para despedirse en cancha. Al final, el estratega se mostró algo arrepentido. “Raúl Jiménez se merecía despedirse. Como entrenador yo mismo estoy preocupado por mi decisión de hoy”.

De acuerdo con algunas versiones, cuando Lopetegui llamó a Matheus Cunha para ingresar como último cambio, Jiménez se quitó la chamarra de suplente y se fue directo al túnel de vestidores, aunque en el camino aplaudió y agradeció a la afición de los Wolves.

Raúl Jiménez estuvo acompañado por su familia en la despedida con el Wolverhampton / Getty Images

Al final del encuentro, Raúl Jiménez volvió a la cancha para realizar un recorrido bastante especial que se entiende como el último acercamiento con la afición de los Wolves, que entonaron el cántico que le compusieron al delantero mexicano.

La canción que le compusieron a Raúl Jiménez

“There’s something that the Wolves want you to know. Best in the world he comes from Mexico. Our number nine, play the ball and he’ll score everytime, sí señor. Give the ball to Raul and he will score“. (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas. El mejor del mundo viene desde México, nuestro número nueve. Juega la pelota y anotará todo el tiempo, sí señor. Pásale el balón a Raúl y él marcará).

Raúl Jiménez soltó lágrimas

Al escuchar el cántico, Raúl se emocionó y no pudo contener algunas lágrimas, y es que su historia en el Wolverhampton es especial. En este equipo ganó reconocimiento a nivel mundial y vimos la mejor versión futbolística del atacante, pero también pasó momentos complicados después de la lesión en el cráneo.

Raul Jimenez in tears as he waves goodbye to the Molineux crowd and Si Senor rings out around Molineux for the final time ?



One of the greatest strikers I have seen at Wolves, Thank you for the memories Raul ????#WWFC #Wolvespic.twitter.com/CCaGEqVBZc May 20, 2023

El hecho de que Jiménez siga jugando es un auténtico milagro, y su rendimiento en los últimas dos temporadas, así como el hecho de perder la titularidad e incluso la regularidad en el equipo, pasa completamente a otro término.

Raúl Jiménez tiene un año más de contrato con los Wolves, sin embargo, todo apunta a que el club le dará salida, ya sea por venta o que le ceda su carta para que pueda fichar como agente libre.