Raúl Jiménez: “Nunca pensé en terminar mi carrera o dejar de jugar”

Una fractura de cráneo no es una lesión sencilla ni fácil de sanar en el futbol y mucho menos pensar en regresar a practicar el deporte. Eso es para cualquier persona, peeeeeeeeeeero no para Raúl Jiménez, quien se recuperó satisfactoriamente y regresó a la Premier League este fin de semana pasado.

Contra el Leicester City, Raúl Jiménez volvió a jugar los 90 minutos en un partido oficial con el Wolverhampton desde noviembre, un partido antes del Arsenal. Contra los ‘Gunners’ estuvo sólo algunos minutos porque tuvo que salir de cambio con fractura de cráneo.

Aunque tuvo un difícil proceso de recuperación, Jiménez nunca tuvo dudas en que regresaría a las canchas para hacer lo que más ama. Uno de los factores que le ayudó a alejar las dudas sobre si podría volver a jugar o no al futbol.

“Nunca pensé que iba a ser malo, tal vez porque no puedo recordar el momento. Siempre sentí que era como una lesión en el tobillo y que, después de mi recuperación, volveré para hacer lo que amo hacer. Nunca pensé en terminar mi carrera o dejar de jugar. Había una posibilidad de eso, pero siempre tuve la confianza de que iba a regresar “, dijo Jiménez en entrevista para medios en Inglaterra sobre no recordar el golpe que sufrió.

Su recuperación fue más que milagrosa y en tiempo récord, pero, aunque mejoraba cada día, no podía regresar a las canchas: “La parte más difícil fue el último mes de la temporada pasada. Sentí que estaba listo, pero la decisión de los cirujanos fue que mi cráneo no se había recuperado por completo. Eso es algo que no puedes sentir. Crees que estás listo, pero no lo estás“.

¿Cómo fue para Raúl Jiménez regresar a cabecear con la protección en la cabeza?

Para poder regresar a las canchas, Raúl Jiménez tuvo que aprender a usar una protección en la cabeza que le ayuda a que los impactos en la cabeza no sean tan peligrosos y puedan afectar su recuperación. Desde que regresó a los entrenamientos con balón, lo ha usado.

“Si fuera por mí, no lo usaría, pero los médicos me dijeron que es una protección para prevenir algo que en este momento podría ser más peligroso para mí que para cualquier otro jugador. Me siento lo suficientemente bien como para hacerlo sin el protector para la cabeza, pero sé que tengo que estar en la misma línea que los médicos y cirujanos“, comentó Raúl sobre el casco protector.

El milagro de estar vivo y sin secuelas tras la fractura de cráneo

Conocemos la perspectiva de lo que sucedió por parte de la esposa de Raúl Jiménez, Daniela Basso, lo difícil que fue para ella ver el accidente, no saber momentáneamente lo qué sucedía con su pareja y aquí recordamos parte de lo que comentó.

“Me dijeron que era un milagro estar allí“, fueron las palabras de Raúl Jiménez al hablar con los médicos tras el golpe de cabezas con David Luiz. “La fractura de cráneo, el hueso se rompió y hubo un poco de sangrado dentro del cerebro. Estaba empujando mi cerebro hacia adentro y por eso la cirugía tenía que ser rápida. Fue un muy buen trabajo de los médicos“.

El delantero mexicano no recuerda nada del accidente, mucho de lo que sucedió antes y posterior al golpe, sólo despertar en el hospital y algunas otras cosas que vivió ya en una cama rodeado de doctores, pero nada con claridad.

Podría ser traumático para algunos ver los videos del impacto que causó una fractura de cráneo, peeeeeeeeero no para Jiménez, para él fue diferente, pues trataba de entender cómo sucedieron las cosas desde todos los ángulos posibles.

“Le pedí al fisioterapeuta que me enviara videos desde diferentes lados del campo. Me gustaba ver qué pasaba. Porque para mí fue como si nunca hubiera sucedido porque no lo recuerdo“, fueron las palabras de Jiménez sobre conocer cómo se había dado el accidente.