Raúl Jiménez podrá jugar con Wolverhampton tras aval de la Femexfut

Raúl Jiménez fue tema de conversación en las últimas eliminatorias mundialistas de Concacaf y no por sus goles, sino por su ausencia. Peeero, no fue porque él quisiera, sino que el Wolverhampton no dejó que se uniera a la concentración de la Selección Mexicana.

La FMF comenzó todo el proceso para que pudieran penalizar al Wolverhampton por no dejar ir a Raúl Jiménez, la FIFA se encargaría del caso y serían 15 los que días que el Wolverhampton no podría usar al delantero, por lo que se perdería el encuentro contra el Watford.

Pero todo el tema dio un giro de 180 grados, porque la Federación Mexicana de Futbol llegó a un acuerdo con el Wolverhampton para que pudieran quitar la reclamación y los Wolves poder usar a Jiménez en la cuarta jornada de la Premier League.

Bruno Lage, entrenador de los Wolves, aplauidó la decisión de la FMF de colaboraron con el equipo inglés para que Raúl Jiménez pueda estar con el equipo. Jiménez no deberá cumplir los 15 días que se tenía contemplados de sanción.

“Estamos agradecidos de poder utilizar a Raúl porque el juego consiste en poner a los mejores jugadores en el campo. Quiero ver a los mejores jugadores del Watford y quiero ver a los mejores jugadores de nuestro equipo para que jueguen el partido“, dijo el DT en entrevista para la página oficial del Wolverhampton.

Bruno Lage sobre la Raúl Jiménez en esta temporada

‘El Lobo Mexicano’ no es un desconocido para Bruno Lage, aunque acaba de tomar el puesto como estratega del Wolverhampton, ya conocía a Raúl Jiménez. “Conozco a Raúl de antes, del Benfica y de la forma en que jugábamos. Cuando trabajo con él ahora, no es una sorpresa para mí porque conozco su valor, pero ante todo como persona, es un hombre de primera“, mencionó.

A pesar de que Raúl Jiménez no ha contribuido con el equipo en ofensiva con goles, el trabajo que desempeña dentro del terreno de juego es de suma importancia para Lage, pues considera al mexicano un elemento fundamental que se sacrifica por el club para buscar llegar a la portería contraria, algo que ha hecho bien en los partidos pasados.

“Defensivamente, es el primero que trabaja para presionar al equipo contrario para que sea más sólido y compacto, y ofensivamente, en los tres primeros partidos ha creado muchas ocasiones de gol. No le presiono para que marque goles, sólo le digo: ‘Vuelve a ser feliz, a sonreír, a hacer tu juego y a trabajar duro cada día para crear ocasiones’, porque los goles llegarán, seguro“, agregó.