¿Quién tiene la razón? 5 puntos para entender el conflicto entre Femexfut y Wolverhampton en el caso de Raúl Jiménez

La Selección Mexicana tendrá que arrancar la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 con varias ausencias, entre ellas la de Raúl Jiménez, quien fue convocado para el duelo contra Jamaica, pero la Premier League y Wolverhampton le han negado el permiso.

Esto no ha causado gracia en la Federación Mexicana de Futbol, pues es la segunda ocasión que el club británico niega el llamado del delantero. La primera vez fue para la Concacaf Nations League y Copa Oro, y el Tri accedió bajo el argumento del equipo inglés de que el delantero aún debía finalizar su recuperación tras la fractura de cráneo sufrida en noviembre del 2020.

Pero esta vez, la Federación Mexicana acudió a la FIFA para reclamar a su jugador o de lo contrario, exigir un castigo para el club de la Premier League.

5 puntos para entender la ausencia de Jiménez y sus consecuencias

1. La Lista roja de Reino Unido

Tenemos que aceptar y entender que la pandemia del coronavirus no ha terminado y que en México los contagios están en aumento, a pesar de que no haya tantas restricciones como en otros países, como en Inglaterra o Reino Unido, que cuenta con una lista roja de países a los que se considera peligroso para visitar.

En esa lista roja se encuentra México, que promedia 14 mil contagios diarios en todo el país. Para aquellas personas que salgan de Reino Unido, se dispone un protocolo de aislamiento de 10 días a su regreso a los países británicos, para reducir los riegos de contagio masivo.

2. El reglamento de las Fechas FIFA

La Premier League acata el protocolo sanitario, por lo que avisó que no prestaría jugadores que tuvieran que ir países que conforman la lista roja, sin embargo, FIFA apeló a la necesidad de las selecciones para encarar las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, de modo que pidió a la Premier League que fuera accesible con los jugadores convocados y permitiera su salida y libre regreso.

Cabe recordar que al tratarse de Fecha FIFA, todos los clubes están obligados a prestar a los jugadores y es aquí donde comienza el conflicto, pues por un lado deben acatar las disposiciones sanitarias del Reino Unido y por el otro deben cumplir con la obligación de prestar jugador por ley de la FIFA.

3. Raúl Jiménez no fue liberado, pero argentinos sí

Wolverhampton negó el permiso para que Raúl Jiménez viaje para concentrara con la Selección Mexicana, pero no es el único caso. Egipto también forma parte de la lista roja, por lo que Mohamed Salah no reportó con la selección africana.

Brasil es parte de la lista roja, de modo que la Verdeamarelha tuvo que buscar otros jugadores para sustituir a ocho jugadores, entre ellos Gabriel Jesus y Alisson, sin embargo, Argentina sí contará con sus jugadores de Premier League, pese a estar también en listado.

Estos argentinos son Emiliano Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso, quienes habrían burlado el protocolo sanitario, por lo que a su regreso deberían quedar aislados por 10 días.

4. Castigo al Wolverhampton

Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, afirmó que acudirían hasta las últimas instancias con FIFA para que se ejerza el reglamento, de esta manera buscaría obligar al club inglés a prestar al mexicano para los juegos contra Costa Rica y Panamá.

De lo contrario, los Wolves tendrían que cumplir con una sanción la cual consiste en no utilizar al futbolista la próxima jornada, de modo que Jiménez se tendría que perder el partido contra Watford el 11 de septiembre.

La Femexfut argumenta que la disposición de Reino Unido no aplica para todos los jugadores de los países de la lista roja con la situación de los jugadores argentinos.

5. Raúl Jiménez, afectado por uno y otro bando

Jiménez queda condenado a no jugar el siguiente partido del Wolverhampton si no hay un acuerdo entre FIFA y Premier League-Reino Unido. Si va con el Tri, a su regreso debe cumplir con la cuarentena, pero si se queda, Wolverhampton no puede utilizar al mexicano por disposición de la FIFA.

Pero también es momento de priorizar y analizar la situación ¿Qué es más importante? ¿Las convocatorias a las selecciones o el cumplimiento de las medidas sanitarias?