Lo que necesitas saber: Tottenham está cuatro puntos por encima de la zona de descenso

Raúl Jiménez le respondió al entrenador del Tottenham, Igor Tudor, quien calificó al jugador mexicano como tramposo, después de haber sacado ventaja en la jugada que derivó en el primer gol del partido que Fulham ganó 2-1.

Raúl Jiménez recargó ambas manos en el defensa del Tottenham, Radu Dragusin, a quien aparentemente impidió contactar el balón para rechazarlo, y en la segunda jugada Harry Wilson marcó el 1-0. “Pensaba en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa, el jugador empujó, y marcaron el gol. Es lógica. Es trampa y es falta”, indicó el estratega de los Spurs.

¡GOL DEL FULHAM!



Pedían falta de Raúl Jiménez, tras revisión confirman la anotación de Harry Wilson.



#PremierLeague pic.twitter.com/xa6dknHmco — FOX (@somos_FOX) March 1, 2026

Raúl Jiménez responde al DT del Tottenham

La jugada fue revisada en el VAR y el reporte de la Premier League indicó que sí hubo un contacto, pero éste no alcanzó “el umbral de falta”, por lo cual el gol fue validado.

Poco después de las declaraciones del estratega de los Spurs, Jiménez respondió, y recordó que al Tottenham le anularon un gol frente al Arsenal, una jornada atrás, por un empujón de Kolo Muani sobre Gabriel Magalhães. El timonel de los Spurs consideró que el defensa del Arsenal se había dejado caer.

“A ellos la semana pasada les anulan un gol por algo similar”, manifestó el delantero mexicano, quien aceptó que esta vez sí hubo un contacto con el defensa del Tottenham.

“Sí, le pongo las menos en la espalda”, sin embargo, explicó que no hubo un empujón como tal. “Simplemente fue para ganar altura y afortunadamente cayó el gol”.

Raúl Jiménez, delantero del Fulham / FB Fulham

Tottenham no ha ganado en lo que va del año y está peleando en la parte baja de la tala general, muy cerca de la zona de descenso.