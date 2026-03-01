Lo que necesitas saber: Tottenham no ha ganado en lo que va del 2026 en Premier League

El entrenador del Tottenham, Igor Tudor, terminó bien enchilado después de la derrota del Tottenham frente al Fulham del mexicano Raúl Jiménez, a quien le reclamó por una acción que derivó en el primer gol del partido. Tudor llamó al delantero mexicano como “tramposo” por haber empujado a uno de los defensas de los Spurs y consideró que ese gol debió ser anulado.

La situación del Tottenham y de Igor Tudor es complicada, ya que en lo que va del 2026 no ha ganado ningún partido. Él fue nombrado como técnico interino al finales de febrero, pero no ha logrado componer el camino de su equipo.

En lo que va del 2026, los Spurs han conseguido cuatro empates y en cambio han sufrido seis derrotas, cuatro de ellas de manera consecutiva ante Manchester United, Newcastle, Arsenal y Fulham, por lo cual está apenas cuatro puntos arriba sobre la zona de descenso.

Igor Tudor, DT de Tottenham / FB Tottenham

La jugada por la que tachan a Raúl Jiménez de tramposo

Una vez explicada la situación en la que se encuentra metida el Tottemham tal vez se pueda entender un poco la reacción de Igor Tudor, quien reprobó al VAR y a Raul Jiménez, tras la jugada al minuto 7.

Resulta que Raúl Jiménez buscaba rematar un centro y para ello empujó ligeramente al defensa de los Spurs, Radu Dragusin, justo cuándo este ya estaba en el aire.

El empujoncito impidió al zaguero llegar al balón y éste siguió de largo a Oscar Bobb, quien mandó un centro cortito a Harry Wilson dentro del área y éste marcó el primer gol, mientras que Dragusin y Jiménez aún trataban de levantarse.

¡GOL DEL FULHAM!



Pedían falta de Raúl Jiménez, tras revisión confirman la anotación de Harry Wilson.



#PremierLeague pic.twitter.com/xa6dknHmco — FOX (@somos_FOX) March 1, 2026

La jugada fue revisada en el VAR y el reporte de la Premier League indicó que sí había un contacto de Raúl, pero que éste no alcazaba “el umbral de falta”, por lo cual el gol subió al marcador.

DT de Tottenham llama tramposo a Raúl Jiménez

Fulham aumentó la ventaja al minuto 34 con el gol de Alex Iwobi y al Tottemham solo le alcanzó para descontar al 66’ con Richarlison y al final del partido Igor Tudor sacó todo el veneno contra el VAR y contra Raulito.

“A veces no entienden lo suficiente que incluso un pequeño contacto te da ventaja para marcar un gol. Hay que cancelar esto. No se trata de un duelo normal, ya sea suave o no, con un empujón o con las manos. Es fácil obtener ventaja. Es ridículo no pitar la falta porque las consecuencias son demasiado graves. No es una falta leve en el centro del campo, es un gol. Hay lógica en eso”.

“El gol se debe a que él (Raulito Jiménez) aprovechó, sin pensar en el futbol. No pensaba en el balón. Pensaba en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa, el jugador empujó, y marcaron el gol. Es lógica. Es trampa y es falta”, indicó el estratega croata, de acuerdo con The Athletic.

Raúl Jiménez, delantero del Fulham / FB

Tottenham tiene la peculiaridad de estar muy cerca de la zona de descenso esta temporada en la Premier League y a la vez competir en los Octavos de Final de la Champions League, en la cual calificó como cabeza de serie y en unos cuantos días enfrentará al Atlético de Madrid, en una serie se que abre en el Estadio Metropolitano y se cierra en la casa de los Spurs.