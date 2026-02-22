Lo que necesitas saber: Raúl Jiménez ha hecho ocho goles en la temporada de la Premier League

¡El Lobo de Tepeji aulló otra vez en la Premier League! Raúl Jiménez marcó un doblete en la jornada 27, y le va dando forma a la victoria del Fulham 3-1 frente al Sunderland. El mexicano marcó sus dos goles apenas en un periodo de seis minutos. Primero firmó con un cabezazo y después de penal, la especialidad del delantero de la Selección Mexicana.

Fulham rompió una racha de tres derrotas consecutivas y llegó a 37 puntos, con los cuales se ubica en la parte media de la tabla general.

Así festejó Raúl Jiménez su primer gol ante Sunderland / Fulham

Doblete de Raúl Jiménez en la Premier League contra Sunderland

El primer gol de Raul Jiménez contra Sunderland cayó a los 54 minutos, en una jugada a balón parado, en la cual el mexicano se deshizo de su marca y remató con un virtuoso remate con la cabeza. Raúl Jiménez hizo un giro de cuello precioso, con el cual puso el balón en la parte inferior del arco.

Con este gol, Fulham abrió el marcador en un partido que hasta el momento había sido sumamente errático para los dos equipos, y pocos minutos después Fulham encontró un penal tras una jugada que fue revisada por el VAR.

Jimenez se encargó de ejecutar el penal, a los 60 minutos, y fiel a su estilo, con una carrera pausada, con la mirada siempre en los movimientos del arquero, definió con un disparo suave, hacia la derecha del portero, quien se lanzó al lado contrario. De esta manera, el mexicano ya suma 13 penales consecutivos sin fallar.

Raúl Jiménez salió del partido a los 64 minutos, abucheado por la afición del Sunderland, que descontó al 76′ con un penal del francés Enzo Le Fee, pero Fulham aseguró el triunfo con el tercer tanto, obra de Alex Iwobi, a cinco minutos del final.

¿Cuántos goles ha hecho Raúl Jiménez en la temporada?

Raúl Jiménez ha marcado ocho goles en la temporada de la Premier League, y tiene uno más en la Carabao Cup, por lo cual el delantero mexicano suma nueve goles en la actual temporada con el Fulham.

Raúl Jiménez marcó de penal ante Sunderland / Fulham

¿Cuántos goles ha hecho Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez ha hecho 67 goles en la Premier League, después del doblete firmado contra Sunderland, y es el mexicano con más goles en la historia de este torneo. ‘Chicharito’ Hernández dejó la marca en 53 tantos.