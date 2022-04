4 puntos para entender el descenso del Rayo Vallecano Femenino al Reto Iberdrola

El desenlace de la Primera Iberdrola está cada vez más cerca y mientras el Barcelona es campeón desde hace algunas jornadas, ya sabemos qué equipo descenderá. Se trata del Rayo Vallecano, que perdió la categoría después de 19 años en Primera División. Esto no es coincidencia, ya que hay una serie de factores que provocaron los malos resultados.

4 puntos para entender el descenso del Rayo Vallecano

La falta de apoyo de la directiva

En noviembre de 2021, el plantel del Rayo Vallecano se unió para dar a conocer su situación. Lo que describieron como un escenario de desigualdad incluía la falta de logística para los partidos, ni siquiera contaban con planes de alimentación. Y por supuesto, ellas estaban relegadas a comparación de la escuadra varonil.

Una de las grandes pruebas era que las futbolistas no podían usar el estacionamiento del club. ¿La razón? Estaba ocupado por sus colegas hombres. Pero más allá del desequilibrio en la balanza, las jugadoras dejaron de recibir sus pagos y la directiva incluso detuvo el pago de rentas; en pocas palabras, casi las dejan sin un techo.

Eso no es todo. Si uno le echa ojo al canal de YouTube del Rayo Vallecano, puede percatarse de la nula difusión para el equipo femenil. Nula o inexistente, porque todo el contenido refiere al conjunto varonil; en pocas palabras, el club no tiene un lugar para ellas.

La contratación de un DT con antecedentes de abuso

No es ningún secreto que lo que pasa fuera de la cancha también puede afectar a los equipos. En el caso del Rayo Vallecano, la polémica comenzó a mediados de la temporada con la contratación de Carlos Santiso como director técnico. Sus antecedentes se remontan a un audio en el que se aprecia su voz convocando a una violación grupal.

La filtración de la grabación provocó la salida de Santiso de la selección madrileña sub 12, pero Raúl Martín Presa no lo tomó en cuenta al darle el cargo. El presidente del Rayo Vallecano también es criticado por la prensa local y la afición.

“La dirección de Raúl Martín Presa, quien no valora, respeta y mucho menos apoya a la sección femenina, ha provocado el hundimiento de un equipo que ya avisaba del del declive en la pasada temporada“, publica Sport.

Carlos Santiso dice que tienen que “coger a una entre todos”para unir al equipo como hicieron los del Arandina y que “es una charla informal entre amigos”, exactamente, así de normalizada tienen la violencia hacia las mujeres. El presidente del Rayo le apoya, pacto patriarcal. https://t.co/1ekELHJUat pic.twitter.com/xXYUzTzsRM — lara 🩸 (@dealarentina) February 1, 2022

Falta de condiciones para las futbolistas profesionales

Al no haber apoyo por parte de los directivos, tampoco hubo condiciones para que el Rayo Vallecano Femenil pudiera mejorar en la cancha. Desde no tener comida en días de entrenamiento o partido, trabajar sin servicio médico y no contar con un espacio para ejercitarse, todo iba de mal en peor.

“No contamos con material básico deportivo ni con un gimnasio donde poder realiza nuestra labor. No disponemos de servicios médicos, un médico y un fisioterapeuta que nos acompañen. No disponemos de las equipaciones completas de juego de la presente temporada“, explicó el equipo hace unos meses.

Los resultados no acompañaron al Rayo Vallecano

El descenso del Rayo Vallecano se consumó en la Fecha 27 de la Primera Iberdrola y a pesar de que el equipo tiene un partido pendiente, este no sería suficiente para salvarse. La cosecha de puntos es muy pobre, ya que dos victorias, cinco empates y 19 derrotas apenas alcanzan para sumar 11 unidades.

El reciente empate ante el Atlético de Madrid es el resultado más positivo en los últimos meses. De ahí en fuera, el Rayo no gana desde el 13 de febrero de 2022. Además, sus últimos cinco partidos terminaron con dos igualadas y tres descalabros.