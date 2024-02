Lo que necesitas saber: Esta temporada 2023-2024 se cumplen 40 años de su último campeonato de liga

Diego Pablo Simeone soltó una bomba en conferencia de prensa, llamó “El Bilbao” al Athletic Club y se desató la polémica en torno al nombre del equipo español.

Posiblemente el estratega argentino lo hizo para calentar el enfrentamiento por la semifinal de la Copa del Rey 2023-2024… peeeeeeeeero, ¿entonces como le decimos?

Athletic Club o Athletic de Bilbao, son las dos formas por las que se conoce al club del País Vasco, pero aunque las dos son correctas, una de ellas hace enojar de más a uno que otro aficionado.

Nico Williams, la joya del club – Foto: Getty Images

¿Es correcto decir Athletic Club o Athletic de Bilbao?

El nombre del equipo es Athletic Club, así que, técnicamente es más que correcto referirse al conjunto de esta manera, pero también tiene “Bilbao” en su escudo.

Así que, el conjunto está radicado en Bilbao, provincia de Bizkaia -País Vasco-; entonces, también es correcto decir Athletic de Bilbao porque de ahí son.

¿Cuál es la razón del enojo por decirles “El Bilbao”? A algunos aficionados de este equipo simplemente no les gusta que se les reconozca de esa manera, les da una especie de ñañaras.

La afición del Athletic Club – Foto: Getty Images

Prácticamente el problema para unos cuantos fans está en las formas que usó Simeone o cualquiera que diga “El Bilbao”, porque podría tomarse de una manera despectiva.

Aunque Athletic de Bilbao no está mal, no gusta que digan “El Bilbao” sí lo está porque es una referencia a que pertenece a la ciudad como “El Barcelona”, “El Madrid” o “El Sevilla”, no son los únicos que juegan en estas ciudades.

Otro de los problemas que encuentran los aficionados del Athletic Club es que a otros equipos cercanos geográficamente, no son denominados como “El” o “La”, es meramente contra el club perteneciente a Bilbao.

“Por eso mosquea mucho más, esa gente que conoce perfectamente al Athletic y que, con ganas de molestar y tocar las narices, dice lo de ‘el Bilbao’ cuando no dice el Vigo, el Pamplona, el Gijón o el Santander“, declaraciones tomadas de El Desmarque.

Fidelidad y amor a su club, de los principales valores del equipo – Foto: Getty Images

¿Cómo le dicen a su equipo los mismos aficionados del equipo?

Jon Uriarte, presidente del conjunto del País Vasco, sabe algo de escuchar a su gente y de cómo los aficionados del Athletic Club le dicen a su propio equipo.

Y hasta le resta importancia a este tema, porque si le dicen por su nombre o le llaman “El Bilbao”, para él no es ningún insulto, solo que las formas son lo que importan para él también.

“Hay mucha gente que llama al Athletic el Bilbao, incluso socios o peñistas nuestros. A mí eso no me produce ningún malestar. Como anécdota contaré que yo viví en Inglaterra y aquí hay mucha gente que habla del Manchester United como el Manchester… Así que bueno, sin polémica“, sentenció el presi.

El presi del Athletic Club de Bilbao – Foto: Getty Images

La filosofía del Athletic Club, algo que hace especial a este equipo

Tienen una gran similitud con las Chivas y no solo por los colores rojiblancos, sino por la filosofía que maneja a la hora de conformar su plantilla temporada a temporada.

El Rebaño Sagrado juega con puro mexa y el Athletic Club solo permite jugadores formados en su cantera, en clubes de Euskal Herreria o que hayan nacido en alguna de las siguientes provincias.

Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera son las provincias de las que el equipo puede tomar futbolistas para poder armar sus equipazos.

Pocos equipos con la mística del Athletic Club – Foto: Getty Images

