Lo que necesitas saber: Vinicius marcó un gol aparentemente con el codo, mientras que al Almería le anularon un gol por un forcejeo en medio campo

Real Madrid se repuso de un mal primer tiempo y le dio la vuelta al Almería, que de ganar 0-2 se quedó con las manos vacías tras caer 3-2 en el Santiago Bernabéu con un gol de Dani Carvajal en el minuto 99, lo cual hizo explotar al estadio merengue y de paso al Almería, y es que el partido estuvo marcado por varias jugadas polémicas que provocaron las “denuncias de robo” por parte del equipo rojiblanco y también de otros sectores.

¿Qué pasó en el Real Madrid vs Almería? ¿Por qué dicen que fue robo?

Almería es el pánico equipo que no ha ganado en el torneo español, por lo cual causó sorpresa que se fuera al descanso con ventaja de 2-0. En el segundo tiempo, sin embargo, llegó la remontada del Madrid, con un penal bien marcado por e VAR y que después fue bien ejecutado por Bellingham.

Real Madrid empató después con un gol de Vinicius, aparentemente con el codo y que el árbitro validó como legítimo tras revisar en el monitor. Al Almería, sin embargo, le anularon su tercer gol por una forcejeo en medio campo y después llegó el gol de Carvajal, en el noveno de 10 minutos agregados.

Ni veo mano de Vinicius, el penalti se lleva pitando toda la temporada y el manotazo se lleva pitando toda la temporada. Dónde está el robo @U_D_Almeria ? #RealMadridAlmeria pic.twitter.com/2RUFCyVTX4 — ID ALL SPORTS (@idallsports) January 21, 2024

Entre el aparente gol ilegal de Vinicius, el gol anulado al Almería y los 10 minutos agregados, el entrenador, jugadores, periodistas y hasta Xavi Hernández dejaron varios recaditos contra la forma en la cual consideran que el arbitraje podría beneficiar al equipo merengue.

Reacciones por el supuesto “robo” del Madrid al Almería

Las declaraciones más fuertes fueron por parte de Gonzalo Melero, jugador del Almería, quien de plano se refirió a este episodio como un robo, por lo cual se espera una fuerte sanción por parte del comité de árbitros.

Gonzalo Melero (jugador del Almería): “Hoy nos han robado. No se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo… En el futbol español estamos a años luz y me jode. Lo de hoy pasa todos los límites”.

Declaraciones Gonzalo Melero canterano Del Real Madrid “Ha sido un robo” ya lo dicen hasta sus propios canteranos. Menudo robo Del Real Madrid al Almería con ayudas arbitrales. pic.twitter.com/kqfAP8kxJP — Futbol Total Yas (@futboltotalyas) January 21, 2024

Gaizka Garitano (DT del Almería): “Yo no suelo hablar nunca de los árbitros pero este partido lo ha visto todo el mundo y no es la primera vez que me pasa esto aquí. Luego nos sancionan por hablar, así que mi opinión no sirve de nada. ¿Qué quieres que te diga? No tengo palabras para describir lo que pasado hoy”.

El entrenador vasco Garitano sobre el robo al Almería por parte del Real Madrid de Florentino Pérez: "No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy" pic.twitter.com/tmZ5aarNsD January 21, 2024

Marc Pubill (Jugador del Almería): “El equipo hizo un gran partido, nos hemos puesto adelante y creo que alguien aquí ha decidido que aquí no podíamos ganar, que el partido no podía acabar así y así ha sido, no hay nada más”.

Ya hay barios jugadores que salen a decir el robo del Madrid q es cada vez más evidente pic.twitter.com/iG18dcslV3 — richi-21 (@richi2118_21) January 21, 2024

Carlo Ancelotti (DT del Real Madrid): “Entiendo el enfado del Almería con las decisiones del VAR, pero creo que han estado bien decididas. Las he visto. Creo que el árbitro toma las decisiones correctas, no el VAR. El VAR avisa y el árbitro decide. Y creo que ha acertado. Cada uno tiene su opinión. Entiendo sus quejas, pero esas tres decisiones son correctas. Estoy preparado para lo que se pueda hablar, no hay problema”.

Real Madrid TV: “En el segundo tiempo Almería solo tuvo una llegada, la del gol que se anuló correctamente. No estábamos acostumbrados a que se haga justicia. Lo que pedimos aquí es que cuando haya una jugada polémica, el árbitro utilice la tecnología que ha venido para ayudar, es lo que reclamamos en cada partido, y luego que el árbitro tome la determinación que considere”.

Alfredo Relaño (exdirector del diario As): “Este es un partido para leyenda negra del Madrid, pero de los que quedan para 20 o 30 años. Tanto han atacado desde la tele del Madrid a Hernández Hernández (el árbitro central ) que ahora se ha ablandado. Esto no vale tres puntos, esto al Madrid le cuesta prestigio. Esto da alimento a los antimadridistas durante mucho tiempo”.

‼️✋? Palabra de Alfredo Relaño



➡️ "Es un partido para la Leyenda Negra del Madrid, pero para dentro de 30 años"



➡️"Tanto han atacado desde la tele del Madrid a Hernández Hernández que ahora se ha ablandado"



➡️ "Esto al Madrid no le cuesta 3 puntos, le cuesta el prestigio" pic.twitter.com/6DPMygQTmF — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 21, 2024

Xavi Hernández (DT del Barcelona): “Me quedo con una reflexión de Garitano (entrenador del Almería)y de Alfredo Relaño, muy buen periodista. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban. Hay que seguir ganando pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy”.

