27 goles, récord de Monsiváis y el partidazo entre Santos y Chivas que dejó la J9 de la Liga MX Femenil

¡Mitad del torneo! La Liga MX Femenil dejó atrás la Jornada 9 del Apertura 2021 y se abre paso a una nueva Fecha FIFA, no sin antes habernos dejado momentos históricos. Entre los 100 goles de Desiree Monsiváis y una feria de goles impresionante en Torreón, hay mucho de qué hablar.

No obstante, esto no es lo único que sucedió. Con todo y el gran plantel que conformó el Pachuca, Tigres hizo de las suyas para golearlas 5-0 y mantenerse líder en solitario. América perdió terreno con una floja actuación en la que solo se pudo rescatar un punto vs Juárez y Atlas no puede recomponer el camino; ahora empató ante San Luis.

El récord histórico de Desiree Monsiváis

La delantera de Rayadas no solo es la máxima goleadora de su club y de la Liga MX Femenil, también es la primera que alcanza el centenar de anotaciones. Con experiencia en el extranjero, así como en Selección Mexicana, marca la pauta para el resto de las atacantes.

Monsiváis acechó esta cifra desde hace varias semanas. Sin embargo, hubo partidos en los que no pudo hacerse presente en el marcador y muchos pronosticaron que Katty Martínez apretaría todavía más la pelea. Esto ya no fue posible y un doblete ante Tijuana significó un récord memorable para Desiree.

¡Partidazo! Feria de goles entre Santos y Chivas

Guerreras y Rojiblancas nos regalaron uno de los mejores partidos del Apertura 2021 en la Liga MX Femenil y en todo el futbol mexicano. Santos es una de las sorpresas del torneo y no solo se ubican en la cuarta posición de la tabla general, sino que le arrebataron el invicto a uno de los candidatos al título.

Chivas llegó a la Jornada 9 invicto, pero eso quedó atrás con el gol de último minuto de Nancy Quiñones. Aunque un tiro libre definió el encuentro, las laguneras se fueron al frente por 2-0 y de ahí en adelante pasamos de empates a volteretas.

¡Necaxa apunta a Liguilla!

Después de torneos muy complicados, dolorosas goleadas y pocos puntos sumados, parece que Necaxa encontró un rumbo distinto. Las Centellas, dirigidas por Jesse Palacios, se encuentran en el noveno lugar de la tabla con 10 puntos, solo dos menos que el Atlas.

El 3-0 conseguido en casa ante el Mazatlán es consecuencia del buen trabajo en el Apertura 2021, pero este comenzó desde el torneo pasado con Leonardo Álvarez. Elementos como Samantha Calvillo han tomado un papel protagonista en cuanto a goles se refiere y a la par, al llevar a todo el equipo por buen camino.

Todos los resultados de la J9 en la Liga MX Femenil

Cruz Azul 2-1 Toluca

FC Juárez 1-1 América

Rayadas 4-0 Tijuana

Puebla 0-1 Querétaro

Atlético de San Luis 0-0 Atlas

Santos 5-4 Chivas

Tigres 5-0 Pachuca

Necaxa 3-0 Mazatlán

León 0-0 Pumas