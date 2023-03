Durante los últimos años, hemos visto a varios pilotos desfilar por Red Bull, pero el que se mantiene es Max Verstappen. Y con lo visto durante las dos temporadas que fue campeón con Checo Pérez como compañero, es más obvio pensar que el neerlandés es la prioridad del equipo, de Helmut Marko y hasta de Christian Horner.

El mismo Checo aseguró que en 2023, es la primera vez que siente el mismo apoyo de Red Bull para él y para su compañero. Sin embargo, en la escudería suele defender una postura: que los dos pilotos tienen la misma chance de ganar y ponerse en lo más alto de los campeonatos.

Christian Horner y Checo Pérez con Red Bull / Getty Images

La práctica nos muestra otra cosa; por ejemplo, Checo era el que debía dejar pasar a Verstappen para que ganara o sumara más puntos. Cuando a Max le pidieron lo mismo, se negó y Red Bull, incluso Horner, defendieron su postura y lo respaldaron. Peeero el jefe del equipo dice que las diferencias no existen.

“Es la primera vez que le oigo decir esto. Siempre hemos tenido dos autos y siempre con la intención de tener dos pilotos en el equipo lo mejor posible. Como equipo hemos hecho todo para dar a ambos pilotos la mejor oportunidad posible y el mejor material. Luego dependía de ellos demostrar lo que podían hacer con eso en la pista.

“Siempre ha sido así, ya sea con Max y Checo, con Max y Daniel, Daniel y Seb, Seb y Mark e incluso puedes remontarte a la época con David Coulthard. Siempre dimos a ambos pilotos las mismas oportunidades y al final siempre se reducía a lo que podían hacer allí en la pista“, defendió el jefe de Red Bull de acuerdo con Motorsport.

Getty Images

¿Termino la novela de Red Bull por la vuelta rápida en Arabia?

Después de la victoria de Checo en Arabia, hubo una laaarga controversia por la vuelta rápida. Si bien la consiguió Verstappen, el mexicano reclamó que las órdenes de Red Bull no fueron claras y hubo un montón de respuestas que ahora quedarán en el pasado.

“La comunicación que tuve probablemente fue malinterpretada. No es que me dijeran algo y luego algo diferente a Max. Fue cosa nuestra. Hablé con mis ingenieros y estaba todo claro. Tuve unas palabras con Christian después de la carrera y también estaba claro. Y no es nada importante“, indicó Checo ya en Australia.