La novela sigue: El debate de Checo, Verstappen y Horner por la vuelta rápida en el GP de Arabia

Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia con cierta polémica de por medio; el piloto mexicano aprovechó los problemas de Max Verstappen en la clasificación y Red Bull sumó la mayor cantidad de puntos posible, algo que dejó contento a Christian Horner… al menos por un rato.

Las sospechas y teorías sobre una ruptura en la relación entre Checo y Verstappen son cada vez más fuertes. Desde los cuestionamientos a las órdenes del equipo y las decisiones personales de cada uno, todo apunta que algo se rompió en Brasil 2022 y no se pudo reparar.

Concretamente en Arabia, Checo Pérez estuvo cerca de colocarse líder del campeonato de pilotos. El punto que hasta ahora marca diferencia es la vuelta rápida que se quedó Verstappen, situación que al mexicano no le gustó mucho y aprovechó para dejar una pedrada en la zona mixta de Jeddah.

¿Por qué tanto rollo entre Checo y Verstappen por la vuelta rápida?

Las múltiples entrevistas de Checo, Verstappen y Horner tras el Gran Premio de Arabia nos dejaron una serie de dimes y diretes entre todo Red Bull. Todo comenzó con el tapatío dejándole una indirecta muy directa a su compañero, pero el jefe de la escudería defendió al neerlandés por buscar la vuelta rápida y el punto extra.

“Llegamos a la conclusión de que es la última vuelta. Si él va a ir, él va a ir. Creo que él mismo ya había llegado a esa conclusión. Ambos pilotos tenían la información de que Checo tenía la vuelta más rápida en ese momento, así que era obvio por qué estaba preguntando. Checo sabía que Max iba a intentarlo“, explicó Horner.

Así que apenas un rato más tarde, Checo Pérez volvió a dar su versión sobre los detalles que el equipo compartió con él y Verstappen. Por si fuera poco, puso en duda que ambos recibieran la misma información.

“Pregunté a dos vueltas del final, donde me decían que mantuviera un cierto ritmo. Me dijeron que tenía la vuelta más rápida y que mantuviera el ritmo, un ritmo determinado. Así que pensé que la comunicación era la misma a Max o algo así. Tenemos que revisar porque me dieron sin duda la información diferente y yo no podía empujar allí“, agregó Checo.

Y para echarle más leña al fuego, Verstappen también dio su versión sobre el tema con Checo. Según su perspectiva, es completamente válido competir de esta manera, sobre todo porque Red Bull no ha intervenido en la naciente lucha por el campeonato.

“Unas vueltas atrás pregunté cuál era la vuelta más rápida. En primer lugar, éramos libres para correr y, por supuesto, teníamos un objetivo de tiempo por vuelta hasta el final. Es un punto en la línea. Cuando se trata de una batalla entre dos coches, pienso que es bastante normal preguntar por la vuelta rápida“, indicó Max de acuerdo con Motorsport.

La incógnita ahora es saber qué tanta competencia habrá entre Checo y Max; o bien, saber en qué momento aparecerán las primeras órdenes de Red Bull para marcar diferencia entre ambos.

